快訊

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

Apple Pencil Pro未漲價多4功能！果粉氣炸這款觸控筆「花4千秒變孤兒」

日本敷島麵包吐司疑混入小動物 回收逾10萬袋

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本敷島麵包公司（敷島製パン，Pasco）表示，由於在東京多摩工廠生產的「超熟山型5片裝」吐司中發現像是小動物的異物，已開始回收同條生產線製造的約10萬4000袋產品。

日本每日新聞報導，敷島麵包表示，研判混入吐司內的異物是老鼠，「對造成嚴重困擾與不便深感抱歉」。

敷島麵包表示，5月5日上午接獲報告指消費者來信反映「麵包裡有異物，好像是小動物」。異物是混入麵包內部的狀態。

另外，敷島麵包5月7日又收到其他消費來信反映同樣內容。這些消費者都在食用麵包前發現有異物混入。

敷島麵包在回收消費者購買的產品進行調查時，發現吐司內有像老鼠般小動物的一部分。這條生產線製造的產品主要銷往關東及東北地方1都14縣，目前尚未接獲有消費者發生健康受損通報。

敷島麵包已暫停該問題生產線，並調查吐司內為何會混入小動物。

消費者 異物 麵包

延伸閱讀

520國宴首度移師台南 在地金牌冠軍隊打造最強伴手禮

鏟屎官亂餵貓咪「1常見食物」慘了！喵星人不只上吐下瀉 嚴重恐中毒致命

萊爾富3款「究餡麵包」餡料升級新登場！「抹茶紅豆、復古牛奶糖、香濃咖啡」各有風味

越南555人食物中毒…業者在地經營20年 釀禍麵包每分鐘熱銷2個

相關新聞

2024年全球百大富國排名曝！冠軍是這國 台灣第14超車日韓

美國財經月刊《全球金融》雜誌（Global Finance）近期公布「2024年全球百大富有國家或地區」排名，由盧森堡拔...

英國邊境系統全國性故障！多個機場旅客塞爆 內政部證實：問題已排除

英國多地機場檢查護照的自動通關系統7日稍早故障，導致機場交通大亂，部分航班延誤，對此內政部表示，該「全國性問題」已解決，...

巴哈馬宣布承認「巴勒斯坦國」！支持兩國方案

巴哈馬外交部7日發聲明宣布，正式承認巴勒斯坦為一個國家，並指支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並重申支持兩國方案。

AZ首認新冠疫苗引罕見血栓後在全球下架！強調時間純屬巧合

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）7日表示，由於新冠疫情以來可用的更新版疫苗過剩，將在全球下架其新...

新聞透視／習近平穿梭外交 俄真會埋單停火？

北京在新冠疫情後推展「大國外交」的側重點，明顯偏向於勸和促談、停火止戰，當前俄烏戰爭和以哈衝突何時結束成為國際社會關注焦...

中國走線客新招 買墨西哥假證件入境美

愈來愈多中國走線客持偽造的墨西哥身分證，蒙騙墨國官員，簡化偷渡入境美國的程序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。