日本敷島麵包吐司疑混入小動物 回收逾10萬袋
日本敷島麵包公司（敷島製パン，Pasco）表示，由於在東京多摩工廠生產的「超熟山型5片裝」吐司中發現像是小動物的異物，已開始回收同條生產線製造的約10萬4000袋產品。
日本每日新聞報導，敷島麵包表示，研判混入吐司內的異物是老鼠，「對造成嚴重困擾與不便深感抱歉」。
敷島麵包表示，5月5日上午接獲報告指消費者來信反映「麵包裡有異物，好像是小動物」。異物是混入麵包內部的狀態。
另外，敷島麵包5月7日又收到其他消費來信反映同樣內容。這些消費者都在食用麵包前發現有異物混入。
敷島麵包在回收消費者購買的產品進行調查時，發現吐司內有像老鼠般小動物的一部分。這條生產線製造的產品主要銷往關東及東北地方1都14縣，目前尚未接獲有消費者發生健康受損通報。
敷島麵包已暫停該問題生產線，並調查吐司內為何會混入小動物。
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