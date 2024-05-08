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習近平訪塞爾維亞匈牙利 分析指展現對東歐影響力

中央社／ 台北8日電

中國國家主席近平前往塞爾維亞匈牙利兩個東歐國家訪問。分析指出，在中國與歐洲間政經情勢動盪之下，這兩國為中國提供避風港，習近平藉由這次訪問試圖表明，也許中國在東歐的影響力下降，但未消失。

習近平結束訪問法國後，於當地時間7日晚抵達塞爾維亞進行國是訪問，強調兩國「鐵桿友誼深入人心」，之後還將前往另一個東歐國家匈牙利訪問。這兩個國家不但被認為與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）關係密切，更被北京視為其在歐洲擴展經濟雄心的立足點。

紐約時報中文網報導分析，在中國與歐洲間的政治和經濟情勢越來越動盪的情形下，長期領導這兩個國家的專制領導人將為中國提供「避風港」。

報導引述匈牙利考文紐斯大學（CorvinusUniversity）中國專家馬圖拉（Tamas Matura）分析，因為俄烏戰爭，包含捷克人、波蘭人等中、東歐國家的人都對於中國感到厭惡，「但在匈牙利，這不是問題，至少對奧班（Viktor Orban）政府來說不是問題。」

對於塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）而言，中國在俄烏戰爭問題上的親克里姆林宮立場並不是問題，他跟奧班一樣，一直與俄羅斯和中國保持著友好關係，並且從中國獲得了數十億美元的投資。

文中提到，中國的資金湧入匈牙利和塞爾維亞，鞏固了中國與這個兩個國家的關係，據塞爾維亞建設、交通和基礎設施部部長稱，中國在當地總投資已接近200億美元，另一方面，中國在匈牙利的總投資也接近這個數字，其中包含有保密條款的貸款。

報導引述分析人士認為，藉由訪問匈牙利和塞爾維亞，習近平同時希望向世界表明，雖然中國在東歐和中歐的影響力也許在下降，但還沒有消失。習近平仍然希望推動圍繞著「一帶一路」的「中國—中東歐國家合作」外交倡議。

另據美國之音報導引述義大利中國問題專家郗士（Francesco Sisci）分析，習近平此次歐洲之行其實重頭戲是在法國，至於在塞爾維亞和匈牙利停留，是因為北京沒有找到其他更好的替代選項，「中國未能為爭取到更重要的歐洲國家出訪，反映出中歐關係所面臨的更大的困難」。

他說，這種情形透露的訊息是，「越來越多的歐洲國家認為北京與莫斯科走得太近了，正在加速遠離中國」。

匈牙利 塞爾維亞 習近平

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