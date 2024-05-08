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布林肯出席瓜國會談 祭諸多措施打擊非常態移民

中央社／ 瓜地馬拉市7日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在瓜地馬拉舉行的地區會談中表示，華府正加倍努力解決非常態移民問題，這一熱門議題在11月美國總統大選中再次成為焦點。

法新社報導，布林肯率領美國代表團參加在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市舉行的「洛杉磯移民與保護宣言」（Los Angeles Declaration on Migration and Protection）會議。此宣言是2022年在加州舉行的峰會上商定的合作框架。

布林肯表示，美國已「加大力度打擊那些剝削弱勢移民的人」，特別是那些協助亞洲、非洲和其他地方移民前往中美洲的人。目前距離大選還有6個月，預計總統拜登將與共和黨前總統川普再次對決。

他說，今年2月，華府宣布一項新的簽證限制政策，針對「故意為打算非常態移民到美國的人提供運輸服務的個人，包括提供包機服務抵達尼加拉瓜」。

布林肯還說，昨天美國對促進非常態移民的哥倫比亞海上移民高層實施簽證限制。

布林肯宣布追加5.78億美元（新台幣188億元）用於擬議中的人道主義、發展和經濟援助，這將有助於為移民和難民提供水、住所和緊急醫療照護。

尋求進入美國的移民數量創歷史新高，其中大部分來自中美洲和委內瑞拉，以逃離因氣候變遷而加劇的貧困、暴力和災難。

根據美國海關與邊境保護局（US Customs andBorder Protection），截至2023年9月的財政年度，近250萬人在美墨邊境被攔截。

瓜地馬拉 移民 美國

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