馬克宏近距離外交未奏效 習近平沒做出重大讓步

中國國家主席習近平今天結束2天法國之行，期間儘管法國總統馬克宏就市場准入和烏克蘭問題向習近平施壓，他依然沒有在貿易或外交政策上做出重大讓步。

路透社報導，經過昨天在巴黎整日會談和國事活動，馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人碧姬（Brigitte）將習近平和夫人彭麗媛帶到西南部庇里牛斯山（Pyrenees）地區共進午餐。馬克宏伉儷今天在庇里牛斯山地區機場向習近平夫婦揮手道別。

一名與法國總統府關係密切的消息人士透露，此趟訪問給了「友好且非常坦率交談」的機會，讓馬克宏得以就烏克蘭問題傳達訊息，也替未來更開放的會談鋪平道路。

馬克宏過去曾尋求在外交禮節外建立私交，嘗試從其他領導人那裡取得更多成果，但並非總能如願。

在白雪皚皚的山峰下欣賞傳統舞者演出後，習近平夫婦和馬克宏夫婦享用了當地生產的火腿、羊肉、起司和藍莓派。習近平說他會為火腿做點宣傳，並讚美了起司的美味。

馬克宏送給習近平一條庇里牛斯山當地製作的羊毛毯、一件環法自由車賽（Tour de France）運動衫，以及一瓶來自附近西南部地區的雅馬邑白蘭地（armagnac）；這種白蘭地正面臨中國貿易制裁。

馬克宏在習近平訪法期間施壓他緩解貿易失衡問題，包括讓歐洲企業更容易進入中國，以及給予中國出口商更少補助，並就烏克蘭問題促使習近平施壓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

習近平表示，他歡迎就貿易摩擦問題舉行更多高層級的會談，但否認中國存在「產能過剩問題」，令外界懷疑會談能有何進展。

法國和中國企業昨天就能源、金融和運輸等領域達成若干協議，但多半為合作協議或重申彼此合作的承諾。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）說：「習近平一直向法方對話者傳達善意，但在最重要的問題上並未做出實質讓步。」

中國公告即日起允許從法國進口豬源性蛋白飼料和豬內臟，是農業方面有所進展的跡象。法國豬肉生產商表示，豬內臟相關協議應會讓法國豬肉出口提升10%。

然而，歐洲方面希望習近平訪法期間訂購空中巴士（Airbus）飛機一事似乎已經告吹，雙方僅同意擴大合作。

一名歐洲外交人員表示，習近平是此行的「贏家」，「鞏固了他身為『世界統治者』的形象，讓人感覺西方人都在懇求他解決歐洲在烏克蘭方面的問題」。

總部位於布魯塞爾的智庫歐洲國際政治經濟中心（ECIPE）主任李牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）指出，習近平此行可能比較無關針對貿易達成具體進展，而是關乎美國前總統川普若在11月大選後重返白宮，要製造一些他們可能需要的政策空間。

習近平今天稍後前往塞爾維亞訪問。