巴哈馬宣布承認「巴勒斯坦國」！支持兩國方案

巴哈馬外交部7日發聲明宣布，正式承認巴勒斯坦為一個國家，並指支持巴勒斯坦人民自由決定其政治地位，並重申支持兩國方案。

巴哈馬外交部在聲明稿中表示，巴哈馬相信，承認巴勒斯坦國強烈展現巴哈馬對《聯合國憲章》所擁護的原則，以及「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）、「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）所闡述的人民自決的承諾。

聲明中提到，巴哈馬在1973年透過人民自決成為獨立國家，因此巴哈馬支持巴勒斯坦人民自決的合法權利，「自由決定其政治地位，並自由追求其經濟、社會和文化發展的合法自決權利。」

聲明指，巴哈馬過去就曾贊同聯合國安理會有關和平解決中東局勢的《聯合國安理會242號決議》，其中所闡明的兩國方案。

聲明最後提到，巴哈馬就承認巴勒斯坦國一事，與加勒比海共同體（Caribbean Community）達成共識。

隨著巴哈馬發出聲明，該國也成為加勒比海共同體14個會員國中，最後一個承認巴勒斯坦國家的成員。

截至5月，聯合國193個會員國中，一共有142國承認巴勒斯坦為國家。