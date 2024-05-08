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AZ首認新冠疫苗引罕見血栓後在全球下架！強調時間純屬巧合

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）7日表示，由於新冠疫情以來可用的更新版疫苗過剩，將在全球下架其新冠肺炎疫苗「Vaxzevria」。美聯社
英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）7日表示，由於新冠疫情以來可用的更新版疫苗過剩，將在全球下架其新冠肺炎疫苗「Vaxzevria」。美聯社

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）7日表示，由於新冠疫情以來可用的更新版疫苗過剩，將在全球下架其新冠肺炎疫苗「Vaxzevria」，並撤回該疫苗在歐洲的銷售授權。

AZ表示，「隨著多種變異的新冠疫苗開發，可用的更新疫苗已經過剩。」這導致其新冠Vaxzevria疫苗需求下降，目前該疫苗已不再生產或供應，因此也決定撤銷Vaxzevria在歐洲的銷售授權。

電訊報報導，下架的疫苗申請在3月5日提出，並於5月7日生效。

由於AZ今年2月在法庭文件中首次承認，其疫苗可能會在「非常罕見」的案例下，引發血栓和血小板數量低下等副作用，外界質疑AZ回收疫苗的舉動是否與此有關。AZ則強調回收疫苗與該事件無關，時間點純屬巧合。

AZ在聲明中表示，該公司對於Vaxzevria結束全球疫情大流行的成效感到非常自豪，根據第三方統計，僅使用Vaxzevria首年就挽救超過650萬人的性命，供應全球超過30億劑疫苗，稱「我們的努力得到世界各國政府認可，並被廣泛地認定是結束全球疫情流行的關鍵」。

新冠疫苗 新冠肺炎 疫情

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