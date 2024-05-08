中查反傾銷 馬克宏贈白蘭地

大陸國家主席習近平訪法期間與法國總統馬克宏互贈禮物，暗藏玄機。

馬克宏贈送習近平黑色香奈兒包、Pierre Gallou雙面扁平花瓶，一七四二年第一本法中辭典及一八六一年版法國小說家雨果的「沉思集」、「巴黎聖母院」中文譯本，另贈送兩品牌白蘭地。

法國白蘭地正受到北京的反傾銷調查。馬克宏於雙方會面後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施，透露出他贈送禮物背後的深意。

習近平送給馬克宏一幅繪畫作品、中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」雕像，以及多本法國小說中譯本。

新華社報導，習近平另贈送馬克宏二○○八年夏季奧運和二○二二年冬季奧運的火炬，馬克宏則以巴黎奧運火炬回贈。

【記者陳宥菘、陳政錄／綜合報導】中國大陸國家主席習近平昨天訪問塞爾維亞，並在塞國媒體發表文章，提到廿五年前的五月七日，北約在科索沃戰爭期間轟炸中國駐南斯拉夫大使館，強調「絕不會讓歷史悲劇重演」。

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