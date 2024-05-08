觀察站／習近平穿梭外交 俄會埋單？

北京在新冠疫情後推展「大國外交」的側重點，明顯偏向於勸和促談、停火止戰，當前俄烏戰爭和以哈衝突何時結束成為國際社會關注焦點，如今中方表態願與法方共同推動巴黎奧運期間「全球停火」的目標，堪稱難度不低的大挑戰。

去年三月，沙烏地阿拉伯和伊朗在北京會談並宣布復交，成為北京疫後斡旋外交重要成果之一，大陸官方事後強調「習近平主席親自做兩國領導人工作」。而去年十月開始的緬北內戰，也已由北京出面斡旋，在雲南昆明舉行過數次和談並達成停火協議。

最近一次斡旋是大陸外交部四月卅日證實，應北京邀請，巴勒斯坦兩大政治派系法塔和哈瑪斯代表赴北京磋商，就推進巴勒斯坦內部和解深入坦誠對話，最後達成「雙方一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一」。

而就以哈衝突，中共外交部大使王克儉也在三月訪問以色列，溝通停火止戰立場，目前哈瑪斯已同意停火協議，就看以色列是不是願意中止對拉法等地攻擊。

俄烏戰爭是另一大重點。在習近平宣布推進奧運期間「全球停火」倡議之際，還透露北京已開展「第三輪穿梭外交」。中共駐俄大使張漢暉在接受俄羅斯衛星通訊社專訪時表示，俄羅斯、烏克蘭及有關歐洲國家均讚賞北京「公道立場」，北京支持適時召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會」。

瑞士即將在六月中旬舉行烏克蘭和平峰會，但「目前」俄羅斯並未受邀，北京方面也僅於四月中旬表示「據了解有關會議還在籌備當中，還有不少工作要做」。

北京一再表明支持俄烏認可、各方平等參與的國際和會，若最終俄羅斯未能出席，顯然瑞士這次會議也不符合這個要求，則可推測俄烏戰爭恐持續延燒。

習近平已在近一個月內，接連會見德國總理蕭茲、美國務卿布林肯、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，並與美國總統拜登通電話，對國際局勢的討論顯然都聚焦於與各方商討「停火止戰」。俄羅斯總統普亭已於七日就職，展開第五任期，並將於本月訪問北京，習近平親自開展「穿梭外交」能否有成果，或許很快會有答案。