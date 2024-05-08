中法倡議奧運期間「全球止戰」

俄烏戰爭和中東加薩戰火仍未停歇，正在歐洲訪問的中國大陸國家主席習近平當地時間六日在與法國總統馬克宏共同會見記者時坦言，當今世界很不太平，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願與法方一起以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間「全球停火止戰」。二○二四巴黎奧運將於七月廿六日至八月十一日舉行。

習近平四月中旬才在北京會見到訪的德國總理蕭茲，六日訪法期間與馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談，歐方多次呼籲北京，利用其對莫斯科影響力，推動俄烏戰爭停火。俄羅斯總統普亭預計本月中旬訪問北京，是其新任期後首度外訪，屆時中俄「習普會」能否取得停火共識，將是局勢發展關鍵。

習近平當地時間六日下午與馬克宏於法國總統府愛麗舍宮進行雙邊會談，會談後兩人舉行近卅分鐘的聯合記者會，中法峰會內容以區域衝突為焦點，希望推動世界穩定。

大陸官方指出習近平與馬克宏會談就烏克蘭危機和以哈衝突等共同關心的國際和地區問題「深入交換意見」，習近平指中法同為聯合國安理會常任理事國，應為和平解決熱點議題發聲，為推動持久和平、普遍安全的世界出力；中方願同法方一道，以巴黎奧運為契機，倡議運動會期間「全球停火止戰」。

除了俄烏戰爭及中東衝突，根據馬克宏在其「X」平台帳號發布，他在會談中提及台海緊張情勢。馬克宏說：「我們也談論了對東亞危機的擔憂，包括海峽兩岸，以及加速彈道飛彈和核武計畫的北韓」。

馬克宏於聲明中再度要求北京保證不會支持俄國。他肯定中方「避免出售各種武器、避免提供莫斯科各種協助的承諾」，同時嚴格管控軍民兩用產品出口。

針對國際社會質疑北京在俄烏戰爭中的角色，習近平聲稱中國既不是危機的製造者，也不是當事方，但並未隔岸觀火，他反對利用烏克蘭危機抹黑第三國，煽動「新冷戰」，再次呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與的國際和會。