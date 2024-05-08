美中新任氣候特使 華府首晤

中美氣候領域的交流在年初特使雙雙換人後恢復互動。中國大陸生態環境部昨天宣布，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉振民將於七日至十六日率團赴美，與美國氣候特使波德斯達（John Podesta）進行會談。美國國務院表示，將於今、明兩日在華盛頓接待劉振民，並舉行「廿一世紀二○年代強化氣候行動工作小組」會議。

這是美中兩國新任氣候特使上任以來的首次正式會議，顯示世界上最大的兩個溫室氣體排放國就如何解決全球暖化問題正進入談判新階段。兩人能否維持前任密切關係，在中美關係緊張之際仍維持氣候領域溝通受到關注。

大陸上一任氣候特使解振華今年一月因健康因素卸任，這次是接替解振華職務的劉振民首次以新身分訪問華府。波德斯達則於今年二月接替柯瑞（John Kerry）成為美國氣候特使。彭博報導稱，兩人年初曾通話，並在上周於柏林舉行的彼得堡氣候對話上進行了短暫的會晤，但還未正式會面。

大陸生態環境部表示，雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞「陽光之鄉聲明」等雙方共識，推動中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。

美國國務院指出，雙方將重點討論「陽光之鄉聲明」中確定的領域，包括能源轉型、甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體、循環經濟和資源效率、低碳和可持續的省、州和城市以及森林砍伐等。

「陽光之鄉聲明」於去年十一月拜習會前夕發布，重申了中美兩國致力於合作並與其他國家共同努力應對氣候危機，並強化「巴黎協定」的行動實施。「廿一世紀二○年代強化氣候行動工作小組」便是廿五點聲明之一。

據大陸生態環境部發布，劉振民此行也將與聯合國相關方面，以及美國地方政府和智庫等就應對氣候變遷等議題進行交流。

值得一提的是，劉振民此行正值西方國家加大對大陸新能源產業的限制。劉振民上周接受彭博電視專訪時表示，此舉可能阻礙應對全球暖化，導致全球可再生能源替代化石燃料的延遲。他並稱大陸能幫助其他國家發展自己的清潔能源供應鏈，喊話中美之間要有更多合作。