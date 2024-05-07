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馬克宏招待習近平至外婆故鄉用餐 盼近距離外交奏效

中央社／ 法國塔爾布7日綜合外電報導
法國總統馬克宏今天在庇里牛斯山地區接待來訪第2天的中國國家主席習近平，試圖創造一對一閒談機會。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 歐新社
法國總統馬克宏今天在庇里牛斯山地區接待來訪第2天的中國國家主席習近平，試圖創造一對一閒談機會。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 歐新社

法國總統馬克宏今天在庇里牛斯山地區接待來訪第2天的中國國家主席習近平，試圖創造一對一閒談機會。但習近平此趟訪法似無準備在貿易或外交政策上做出重大讓步的跡象。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬（Brigitte）在寒冷多風天氣下，於庇里牛斯山塔爾布-露德機場（Tarbes-Lourdes Pyrenees Airport）迎接習近平和夫人彭麗媛。庇里牛斯山（Pyrenees）是馬克宏外婆的出生地，對他有特殊意義。

馬克宏夫婦與習近平伉儷在翻譯人員隨行下乘坐不同車輛，來到庇里牛斯山區高處一家傳統餐廳用餐，餐點包括羊肉、起司及藍莓派。

馬克宏的顧問形容，這趟庇里牛斯山之行是打破慣例，讓馬克宏有機會與習近平在各自身旁沒有眾多助手陪同下，一對一直接閒談。

馬克宏主要目的之一，是說服習近平減少中國與歐洲間的貿易失衡，一方面為歐洲企業提供更佳的進入中國市場機會，另方面要中國降低對自家出口商的補貼。

習近平昨天訪法首日期間，法國與中國企業在能源、金融和運輸等領域達成一些協議，但大多只是同意合作或重申合作承諾，並未談成重大生意。

法國 習近平 馬克宏

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