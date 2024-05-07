馬克宏招待習近平至外婆故鄉用餐 盼近距離外交奏效
法國總統馬克宏今天在庇里牛斯山地區接待來訪第2天的中國國家主席習近平，試圖創造一對一閒談機會。但習近平此趟訪法似無準備在貿易或外交政策上做出重大讓步的跡象。
路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬（Brigitte）在寒冷多風天氣下，於庇里牛斯山塔爾布-露德機場（Tarbes-Lourdes Pyrenees Airport）迎接習近平和夫人彭麗媛。庇里牛斯山（Pyrenees）是馬克宏外婆的出生地，對他有特殊意義。
馬克宏夫婦與習近平伉儷在翻譯人員隨行下乘坐不同車輛，來到庇里牛斯山區高處一家傳統餐廳用餐，餐點包括羊肉、起司及藍莓派。
馬克宏的顧問形容，這趟庇里牛斯山之行是打破慣例，讓馬克宏有機會與習近平在各自身旁沒有眾多助手陪同下，一對一直接閒談。
馬克宏主要目的之一，是說服習近平減少中國與歐洲間的貿易失衡，一方面為歐洲企業提供更佳的進入中國市場機會，另方面要中國降低對自家出口商的補貼。
習近平昨天訪法首日期間，法國與中國企業在能源、金融和運輸等領域達成一些協議，但大多只是同意合作或重申合作承諾，並未談成重大生意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言