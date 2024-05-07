南韓出現最暖4月！刷新半世紀來高溫紀錄 亞洲暖化快於全球均速
南韓氣象廳今天宣布，該國今年經歷自1973年有完整氣象紀錄以來最暖的4月，該月的日平均氣溫較往年高出攝氏2.5度以上。
法新社報導，南韓氣象廳（Korea MeteorologicalAdministration）指出，「2024年4月的全國平均氣溫為攝氏（下同）14.9度」，創下1973年設立國家氣象觀測網以來的4月最高紀錄。
氣象廳表示，先前的紀錄是1998年4月創下的14.7度。1991年至2020年的4月均溫則為12.1度。
今年4月的日均最高氣溫也達到創紀錄的21.1度，比1991年至2020年的平均值高出2.5度。
當月最高溫出現在4月14日，大首爾地區和江原道（Gangwon）部分地區白天的氣溫飆升至30度左右。
根據聯合國世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization，WMO），亞洲暖化的速度快於全球均速。
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