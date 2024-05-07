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失業創歷史新低！西班牙就業人數首度飆破2100萬門檻 多來自2產業

中央社／ 馬德里7日專電
西班牙4月勞動市場表現強勁，就業人數有史以來首度飆破2100萬門檻。示意圖／歐新社
西班牙4月勞動市場表現強勁，就業人數有史以來首度飆破2100萬門檻。示意圖／歐新社

西班牙4月勞動市場表現強勁，就業人數有史以來首度飆破2100萬門檻，月增近20萬人，近半來自觀光與餐飲業失業人數則月減6萬人，下滑至266萬人，寫下2008年以來最低紀錄。

西班牙「國家報」（El País）報導，即使今年復活節聖週（Semana Santa）假期未落在4月裡，但4月份經濟景氣熱絡，勞動市場表現仍創下歷史紀錄。

根據西班牙「融合、社會安全暨移民部」最新數據，4月平均從業人數衝上高峰，比去年同月多出近50萬人，高達2110萬1505人登記就業，較3月增加19萬9538人，是連續第4個月維持成長。

國家報表示，西班牙勞動市場總算突破了自2001年有就業紀錄以來，20多年來難以企及的門檻。

若分析4月就業人數的勞動契約類型，其中12.56%是臨時性、短期性、季節性的定期契約，78.1%屬於未定期限的不定期契約，其餘則為學徒、訓練和實習契約等。全月簽訂逾126萬7000份契約，較3月增加近14萬4000份，其中不定期契約占比44.12%。

不過，西班牙財經智庫Funcas強調，4月就業成長主要來自「定期契約」，而非不定期契約，因此不應過度樂觀。

國家報指出，即使復活節聖週假期落在3月最後一週，但未影響「觀光與餐飲業」4月的熱絡景氣，較3月新增近9萬2000人就業，成為帶動這波成長的重要推手；其次是「商業行政與服務業」，新增逾1萬5000人；再來是「汽機車買賣業和修理業」，新增逾1萬1000人。

以地區分布來看，全國所有地區的就業人數皆有所增加，但每年此時吸引大量遊客的地中海巴利亞利群島（Islas Baleares）、南部安達魯西亞（Andalucía）地區和以巴塞隆納為首府的加泰隆尼亞（Cataluña）地區，是創造最多就業機會的地區。

針對勞動市場穩健復甦，西班牙副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz）表示，這代表左翼聯合政府實施的勞動政策是有效的，提高基本工資有助於提高國內消費和經濟成長。她強調，「透過52項勞動政策改革，西班牙正走在正確的方向」。

失業 西班牙 門檻 餐飲業

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