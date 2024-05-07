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普亭新任期首訪國家是中國 傳陸方對此尚未回應

中央社／ 台北7日電
綜合中俄媒體報導，普亭本屆總統任期內的首訪國家是中國。美聯社
綜合中俄媒體報導，普亭本屆總統任期內的首訪國家是中國。美聯社

綜合中俄媒體報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫在普亭今天就任俄羅斯新一任總統後即宣布，普亭本屆總統任期內的首訪國家是中國。他先前曾表示，普亭這趟中國之行屬於國是訪問。

綜合俄羅斯衛星通訊社及央視新聞報導，鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天除作上述宣布外，並在回答有關普亭（Vladimir Putin）訪中期間將討論哪些話題的問題時表示，當宣布普亭訪中日期時，會公布雙方會晤將討論的議題。

鄂夏柯夫先前曾表示，普亭的這趟中國之行屬於國是訪問，這是對中國國家主席習近平2023年上任（連任國家主席）後訪問俄羅斯的回訪。

一名熟知克里姆林宮計畫的消息人士日前曾透露，普亭預定5月15至16日訪問中國。然而，中國官方到目前為止，都未對普亭上任後就將訪中的行程作出任何回應。

俄羅斯 普亭 習近平

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