快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

中央社／ 柏林7日綜合外電報導
德國國防部長佩斯托瑞斯。美聯社
德國國防部長佩斯托瑞斯。美聯社

值台海和南海緊張升高之際，德國今天派遣兩艘戰艦前往印度洋－太平洋地區，試圖強化區域軍事部署。

路透社報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）今天在北部威廉港（Wilhelmshaven）海軍基地告訴媒體，這些緊張局勢對於貿易路線的自由航行與自由通行權帶來壓力。

歐洲約40%對外貿易貨物運輸航經南海。

佩斯托瑞斯表示：「從另一方面來看，支持國際以規則為基礎的秩序，卻不在印太地區部署，並非德國的選項…部署攸關重大。」

德軍補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）從德國北部威廉港出發，另一艘巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Württemberg）則從西班牙羅塔海軍基地（Rota）出發。雙艦海上會合後將駛往加拿大的哈利法克斯（Halifax），接著繼續前往印太地區。

報導中表示，這兩艘德艦將通過南海，但不確定是否也會像美艦一樣駛經台灣海峽。此舉勢必將觸怒德國最大貿易夥伴：中國。

佩斯托瑞斯告訴媒體：「既然多艘盟軍軍艦行駛通過（台灣海峽），顯然這也將是選項之一。但目前仍未做出任何決定。」

2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）進入南海，當時是德國軍艦睽違近20年後首次進入南海。在西方對中國領土野心的憂慮逐日升高之際，德國加入其他西方國家陣營，擴大在印太地區的軍事部署。

南海 台灣海峽 德國

延伸閱讀

大陸延長法德義荷等12國免簽 政策持續至2025年底

歐盟提議用俄凍結資產軍援烏克蘭 德國總理贊成

選舉在即 擔憂擺一邊 德政界爭相用TikTok吸年輕選票

韓中日峰會有譜？韓媒推測會談內容：可能論及台海問題

相關新聞

虛驚一場！沖繩那霸市公所發現「可疑行李箱」 一度疏散2千人

日本沖繩縣那霸市泉崎地區的市公所今天出現可疑物，導致市公所全館關閉超過2小時，館內將近2000人一度被疏散到附近學校。沖...

砍福利、砍勞權、砍大學經費：阿根廷「米雷伊經濟」超過10萬人抗議

「我全都砍，休克療法救經濟。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上任將近5個月，其對公共支出大刀闊斧的削減已經引發數次大規模抗議——4月下旬，布宜諾斯艾利斯街頭再度湧現10萬示威人潮，要求政府增加公立大學補助預算。阿根廷2024年3月的通膨率來到288%，大學經費卻維持與前一年相同水準，等於實質砍掉一大半預算，包括拉丁美洲頂尖學府的布宜諾斯艾利斯大學都因資金不足而面臨了關閉危機。但米雷伊仍強調必須以「休克療法」才能救阿根廷經濟，甚至在國會推動更全面的「經濟改革」，法定的房租上限和勞工保護法律都是他開刀的目標。

台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

值台海和南海緊張升高之際，德國今天派遣兩艘戰艦前往印度洋－太平洋地區，試圖強化區域軍事部署

塞爾維亞村民罹癌激增！矛頭指向中資煉鋼廠空汙 居民：難正常呼吸

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一...

日本第5波福島核汙水排海完畢 東電展開檢查

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，今天中午過後第5波「核汙水」排海已結束

重要里程碑！法國核融合實驗獲突破 離「人造太陽」更近一步

法國南部一座名為WEST的核融合反應爐，剛剛達成了一個重要的里程碑，使人類距離乾淨、永續、近乎取之不盡、用之不竭的能源又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。