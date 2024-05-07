台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

「我全都砍，休克療法救經濟。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上任將近5個月，其對公共支出大刀闊斧的削減已經引發數次大規模抗議——4月下旬，布宜諾斯艾利斯街頭再度湧現10萬示威人潮，要求政府增加公立大學補助預算。阿根廷2024年3月的通膨率來到288%，大學經費卻維持與前一年相同水準，等於實質砍掉一大半預算，包括拉丁美洲頂尖學府的布宜諾斯艾利斯大學都因資金不足而面臨了關閉危機。但米雷伊仍強調必須以「休克療法」才能救阿根廷經濟，甚至在國會推動更全面的「經濟改革」，法定的房租上限和勞工保護法律都是他開刀的目標。

2024-05-07 18:02