日本第5波福島核汙水排海完畢 東電展開檢查

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，今天中午過後第5波「核汙水」排海已結束。

此外，鑒於去年啟動排海後相繼發生意外，東電今天起開始檢查福島第一核電廠中所有的作業方式。

日本放送協會（NHK）報導，東電2023年8月起依照日本政府的方針，用海水稀釋積存在福島第一核電廠腹地的「核汙水」到標準值以下後，在2023年度排放了4波稀釋後的「核汙水」入海，並於今年4月19日起排放2024年度首波，同時也是整個排海計畫的第5波「核汙水」入海。

這次的排放量為7851公噸，東電在排海期間於距離福島第一核電廠3公尺內的10處，偵測到的海水含氚濃度最高數值為位在排放口最近的地方，測得1公升29貝克。這個數值大幅低於停止排放標準的每公升700貝克。

不過這次排海期間，協力廠商的人員4月24日誤損電源線，一度造成福島第一核電廠部分供電停擺，進而影響「核汙水」排海作業自動停止約6小時30分鐘。

此外，2023年8月「核汙水」排海以來，2023年10月曾發生5名作業人員遭含放射性物質廢水噴濺意外；接著今年2月7日又發生含放射性物質水外漏意外。

東電今天起開始檢查福島第一核電廠內所有的作業方式是否存在問題。TVU福島電視台報導，關於檢查作業對廢爐的影響，東電表示，「若檢查作業延宕，可能產生影響」。

東電規劃在2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）分7次排放相當約54座貯存槽的大約5萬4600公噸「核汙水」入海，平均每次排放約7800公噸入海。而今年度第2次排海作業時間，預計介於5月至6月。