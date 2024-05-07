世衛大會在即！歐盟挺台參與國際專業多邊場合 關切台海飛航路線

第77屆世衛大會將自27日起召開，向以觀察員身分參與的歐盟透過發言人答覆中央社，台灣應被涵蓋在專業化的國際多邊場合中，包括世衛組織。歐盟並重申對大陸改變台海飛航路線的關切。

歐盟外交事務發言人史丹諾（Peter Stano）向中央社說明，歐盟並非世界衛生組織（WHO）會員而是觀察員，但支持促進台灣參與國際機構的實際解方，只要該解方符合歐盟的「一個大陸政策」和歐盟其他政策目標。這個方針適用於世衛組織。

他謹慎強調台灣應該被涵蓋於專業化、不以國家地位為條件的多邊場合中，以使台灣的技術能力和能量可為全球和歐盟的利益帶來附加價值。

今年度的世界衛生大會（WHA）將於27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）已在1日發布聲明力挺台灣以觀察員身分參與，美國國務院亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）更表示，去年WHA有22國支持美方挺台立場，他預計今年數字還會增加。

比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）4月23日也在國會重申支持台灣成為WHA觀察員。

史丹諾同時針對大陸民航局4月19日未經與台灣協商便宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，以及520台灣總統、副總統就職前後大陸可能升高台海情勢等問題答覆中央社。

他除了重申台海航道對歐盟及全球經濟的重要性，並表示歐盟關切台海緊張情勢上升，反對任何單方面改變現狀的企圖，歐盟本來期待任何改變航線的行為應該會如同2015年時先透過海峽兩岸商議後才採行。

因此歐盟重申鼓勵和平解決台海兩岸議題，透過對話化解緊張，並維持適當溝通管道以降低風險和誤解。「保持克制並避免任何可能進一步升高台海緊張的行為是關鍵」。