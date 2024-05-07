快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

回鍋再次參選？雅加達前華裔省長鍾萬學恐被提名 近期積極經營自媒體

中央社／ 雅加達7日專電

印尼最大政黨民主奮鬥黨高層透露，雅加達前省長鍾萬學與阿尼斯可能被提名，角逐11月的雅加達省長選舉。兩人在2017年的雅加達省長選舉中互為對手，最後由阿尼斯勝選。如今這兩人可能再度參選，引發討論。

民主奮鬥黨（PDIP）高層今天透露，黨內正考慮提名雅加達前省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）或阿尼斯（Anies Baswedan）角逐11月舉行的雅加達省長選舉。目前仍不確定是提名其中1人，或兩人搭擋參選。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，民主奮鬥黨秘書長哈思托（Hasto Kristiyanto）證實，阿尼斯和鍾萬學在黨內的雅加達省長參選名單內，但他仍無法確定兩人最終會成為候選人。

哈思托說：「我們是一個具有印尼特色的民主政黨，所以提名過程是由下到上。」他補充，目前仍在敲定流程，因此不能透露更多細節。

無黨籍阿尼斯是雅加達前省長，他在2月角逐總統大選，以24.95%的得票率輸給普拉伯沃（PrabowoSubianto）落選。但更早前，阿尼斯在2017年雅加達省長選舉中的第二輪投票，打敗尋求連任的華裔鍾萬學。

鍾萬學在2017年的選舉後，因褻瀆宗教入獄，2019年獲釋後，即加入民主奮鬥黨，並被任命為印尼國營石油公司（Pertamina）董事長。

2月總統大選時，鍾萬學以支持民主奮鬥黨提名的總統候選人為由，辭去印尼石油董事長職務，避免遭質疑濫用國家資源輔選。

鍾萬學最近積極經營自媒體，在社群網站上與網友互動，並談論有關雅加達省長的看法，及雅加達淹水和塞車等問題，使得外界討論他再次參選雅加達省長的可能性。

尼斯 雅加達

延伸閱讀

85歲心臟病阿嬤急撥110求助 竟是「救出」房內印尼看護工

湯優盃／遭印尼直落3 中華隊無緣決賽仍寫新猷

車展玩方向盤闖禍！印尼男童誤踩油門猛撞牆 網傻眼：怎麼啟動？

被抓包「婚外性行為」！印尼2對夫妻遭鞭刑20下 皮開肉綻畫面嚇壞眾人

相關新聞

虛驚一場！沖繩那霸市公所發現「可疑行李箱」 一度疏散2千人

日本沖繩縣那霸市泉崎地區的市公所今天出現可疑物，導致市公所全館關閉超過2小時，館內將近2000人一度被疏散到附近學校。沖...

砍福利、砍勞權、砍大學經費：阿根廷「米雷伊經濟」超過10萬人抗議

「我全都砍，休克療法救經濟。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上任將近5個月，其對公共支出大刀闊斧的削減已經引發數次大規模抗議——4月下旬，布宜諾斯艾利斯街頭再度湧現10萬示威人潮，要求政府增加公立大學補助預算。阿根廷2024年3月的通膨率來到288%，大學經費卻維持與前一年相同水準，等於實質砍掉一大半預算，包括拉丁美洲頂尖學府的布宜諾斯艾利斯大學都因資金不足而面臨了關閉危機。但米雷伊仍強調必須以「休克療法」才能救阿根廷經濟，甚至在國會推動更全面的「經濟改革」，法定的房租上限和勞工保護法律都是他開刀的目標。

台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

值台海和南海緊張升高之際，德國今天派遣兩艘戰艦前往印度洋－太平洋地區，試圖強化區域軍事部署

塞爾維亞村民罹癌激增！矛頭指向中資煉鋼廠空汙 居民：難正常呼吸

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一...

日本第5波福島核汙水排海完畢 東電展開檢查

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，今天中午過後第5波「核汙水」排海已結束

重要里程碑！法國核融合實驗獲突破 離「人造太陽」更近一步

法國南部一座名為WEST的核融合反應爐，剛剛達成了一個重要的里程碑，使人類距離乾淨、永續、近乎取之不盡、用之不竭的能源又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。