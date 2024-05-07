快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

塞爾維亞村民罹癌激增！矛頭指向中資煉鋼廠空汙 居民：難正常呼吸

中央社／ 塞爾維亞斯麥德里弗7日綜合外電報導
圖為河鋼集團的軋鋼廠房。示意圖／新華社
圖為河鋼集團的軋鋼廠房。示意圖／新華社

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一直為嚴重空汙及濃厚的紅色粉塵所苦。

法新社報導，這座煉鋼廠位於雷迪納克村（Radinac），當地居民維利科維奇（ZvezdanVeljkovic）說：「一天裡有些時候，就連正常呼吸都是不可能的。」

由於雷迪納克村的所有東西總是覆蓋一層紅色粉塵，因此被冠上「紅村」稱呼。當地人說，村民罹癌人數激增，還說這些粉塵含有高度的砷、鉻與鉛。

2021年，塞爾維亞非政府組織「堡壘」（Tvrdjava）與科學團體「國家環境協會」（NationalEnvironmental Association）一同分析這座煉鋼廠產生的粉塵。法新社見過的分析報告發現，這些粉塵含有高濃度的砷、鉻和鉛等重金屬。

報告警告說，這些重金屬「若存在於空氣中，會是毒性及致癌性最高的金屬」。

塞爾維亞國營機構「斯麥德里弗衛生中心」（Smederevo Health Centre）的資料顯示，2011年至2019年期間，當地罹癌人數增至4倍。環保運動人士認為，原因正是汙染惡化。

河鋼集團是全球最大鋼鐵製造商之一，2016年收購塞爾維亞這座煉鋼廠時受到高度宣傳，當時中國國家主席習近平來到塞國進行國是訪問，那是他最近一次到訪。

中國近幾年對塞爾維亞及鄰近的其他巴爾幹半島國家投資達數以十億計美元。北京去年並與塞爾維亞簽署了自由貿易協定。

然而，斯麥德里弗附近的居民將汙染惡化歸咎於中國的投資。在靠近煉鋼廠的3座村莊居民表示，自己曾出現喉嚨刺痛，並聞過令人不舒服的氣味，且持續有煤灰落在他們的房子、衣物與身體上。

住在雷迪納克村已37年的米里契（Dragana Milic）告訴法新社，她的孫兒不再喜歡來村子探望她，「他們不想在戶外玩」。

米里契說，村民唯一能保護自己的辦法，就是待在室內。

中共 塞爾維亞 罹癌 習近平 自由貿易

延伸閱讀

桃園龜山染整廠起火！黑煙直竄天際 兩地小心空汙

習近平訪塞爾維亞強調「鐵桿友誼」 預料將赴1處憑弔向美傳遞訊息

陸使館遭美軍轟炸25周年 習近平：不會讓歷史悲劇重演

法學者：俄中緊密 難動搖北京立場

相關新聞

虛驚一場！沖繩那霸市公所發現「可疑行李箱」 一度疏散2千人

日本沖繩縣那霸市泉崎地區的市公所今天出現可疑物，導致市公所全館關閉超過2小時，館內將近2000人一度被疏散到附近學校。沖...

砍福利、砍勞權、砍大學經費：阿根廷「米雷伊經濟」超過10萬人抗議

「我全都砍，休克療法救經濟。」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上任將近5個月，其對公共支出大刀闊斧的削減已經引發數次大規模抗議——4月下旬，布宜諾斯艾利斯街頭再度湧現10萬示威人潮，要求政府增加公立大學補助預算。阿根廷2024年3月的通膨率來到288%，大學經費卻維持與前一年相同水準，等於實質砍掉一大半預算，包括拉丁美洲頂尖學府的布宜諾斯艾利斯大學都因資金不足而面臨了關閉危機。但米雷伊仍強調必須以「休克療法」才能救阿根廷經濟，甚至在國會推動更全面的「經濟改革」，法定的房租上限和勞工保護法律都是他開刀的目標。

台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

值台海和南海緊張升高之際，德國今天派遣兩艘戰艦前往印度洋－太平洋地區，試圖強化區域軍事部署

塞爾維亞村民罹癌激增！矛頭指向中資煉鋼廠空汙 居民：難正常呼吸

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一...

日本第5波福島核汙水排海完畢 東電展開檢查

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，今天中午過後第5波「核汙水」排海已結束

重要里程碑！法國核融合實驗獲突破 離「人造太陽」更近一步

法國南部一座名為WEST的核融合反應爐，剛剛達成了一個重要的里程碑，使人類距離乾淨、永續、近乎取之不盡、用之不竭的能源又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。