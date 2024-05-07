塞爾維亞村民罹癌激增！矛頭指向中資煉鋼廠空汙 居民：難正常呼吸

中國河鋼集團2016年收購塞爾維亞東部城市斯麥德里弗（Smederevo）附近一座煉鋼廠後，當地居民表示，這8年來他們一直為嚴重空汙及濃厚的紅色粉塵所苦。

法新社報導，這座煉鋼廠位於雷迪納克村（Radinac），當地居民維利科維奇（ZvezdanVeljkovic）說：「一天裡有些時候，就連正常呼吸都是不可能的。」

由於雷迪納克村的所有東西總是覆蓋一層紅色粉塵，因此被冠上「紅村」稱呼。當地人說，村民罹癌人數激增，還說這些粉塵含有高度的砷、鉻與鉛。

2021年，塞爾維亞非政府組織「堡壘」（Tvrdjava）與科學團體「國家環境協會」（NationalEnvironmental Association）一同分析這座煉鋼廠產生的粉塵。法新社見過的分析報告發現，這些粉塵含有高濃度的砷、鉻和鉛等重金屬。

報告警告說，這些重金屬「若存在於空氣中，會是毒性及致癌性最高的金屬」。

塞爾維亞國營機構「斯麥德里弗衛生中心」（Smederevo Health Centre）的資料顯示，2011年至2019年期間，當地罹癌人數增至4倍。環保運動人士認為，原因正是汙染惡化。

河鋼集團是全球最大鋼鐵製造商之一，2016年收購塞爾維亞這座煉鋼廠時受到高度宣傳，當時中國國家主席習近平來到塞國進行國是訪問，那是他最近一次到訪。

中國近幾年對塞爾維亞及鄰近的其他巴爾幹半島國家投資達數以十億計美元。北京去年並與塞爾維亞簽署了自由貿易協定。

然而，斯麥德里弗附近的居民將汙染惡化歸咎於中國的投資。在靠近煉鋼廠的3座村莊居民表示，自己曾出現喉嚨刺痛，並聞過令人不舒服的氣味，且持續有煤灰落在他們的房子、衣物與身體上。

住在雷迪納克村已37年的米里契（Dragana Milic）告訴法新社，她的孫兒不再喜歡來村子探望她，「他們不想在戶外玩」。

米里契說，村民唯一能保護自己的辦法，就是待在室內。