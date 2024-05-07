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南非建築物倒塌至少5死 49人受困瓦礫堆下

中央社／ 南非喬治7日綜合外電報導

南非城市喬治（George）一棟正在興建的多層建築物發生倒塌意外，救援人員今天早上在碎瓦礫中進行搜救行動。這起事故已造成至少5人死亡，目前仍有49人受困，生死未卜。

路透社報導，南非總統拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）向遇難者家屬表達哀悼之意，並要求展開調查。

拉瑪佛沙辦公室發布聲明表示：「對事故進行調查是為了給社區一個交代，並防止這場災難再度重演。」

事發地點喬治為沿岸城市，位於開普敦（CapeTown）以東約400公里處。喬治市政府發布聲明指出，這座興建中的建築倒塌時，工地現場共有75名工人，其中26名工人已從瓦礫堆中被救出，但仍有49人生死未卜。

聲明寫道：「3個救援小組目前正在倒塌建築物現場3個不同區域，進行搜救工作。」

無人機拍攝的現場畫面顯示，救援人員正在清除瓦礫，試圖救出還被埋在建築物殘骸底下的人。

西開普敦省（Western Cape）災害管理部門負責人戴納（Colin Deiner）告訴現場媒體記者：「我們正集中精力在確實聽到人聲呼救的區域。」

美聯社報導，當局正在調查這起悲劇事件的起因，警方也已立案調查，但目前還沒有關於建築物為何突然倒塌的消息。

根據監視器影像，這座水泥建築和周圍搭起的金屬鷹架於昨天下午2時9分倒塌，引起塵土飛揚。

南非 工人 建築

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