曾綁架英知名足球員父…哥國叛軍將恢復擄人勒贖 稱政府未履行承諾
哥倫比亞游擊叛亂組織 「全國解放軍」（ELN）今天宣布，將恢復一度暫停的擄人勒贖行動，並宣稱哥國當局未能履行給他們國際捐款的承諾。
法新社報導，全國解放軍與哥倫比亞當局的談判時斷時續，這個叛軍在過去數月同意暫停所有擄人勒贖行動，這是該組織籌措資金的其中一種手段。
全國解放軍去年10月在綁架英國利物浦足球隊球員狄亞士（Luis Diaz）住在哥國的父親，並揚言終止一項脆弱的停火協議。狄亞士父親遭綁架12日後獲釋，全國解放軍稱那次綁架是個「錯誤」。
不過，全國解放軍領導層今天發表聲明說，停止擄人勒贖行動，取決於成立一個能為他們所用的國際基金。
哥倫比亞當局已堅決表示，設立任何「國際基金」是為了在追求和平過程中提供資金援助，「絕不是為暫停擄人勒贖行動提供補償而設」。
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