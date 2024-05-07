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選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

中央社／ 印度阿默達巴德7日綜合外電報導
印度國會下議院大選今天展開第3梯次投票，民族主義派總理莫迪一早投下選票。迭遭指控針對穆斯林少數人口、運用煽動性言論打選戰的他，呼籲民眾踴躍投票。 路透資料照
印度國會下議院大選今天展開第3梯次投票，民族主義派總理莫迪一早投下選票。迭遭指控針對穆斯林少數人口、運用煽動性言論打選戰的他，呼籲民眾踴躍投票。 路透資料照

印度國會下議院大選今天展開第3梯次投票，民族主義派總理莫迪一早投下選票。迭遭指控針對穆斯林少數人口、運用煽動性言論打選戰的他，呼籲民眾踴躍投票。

法新社報導，分析指出，外界普遍預期莫迪（Narendra Modi）將毫無懸念輕鬆贏得第3個任期，加上今夏比以往更炎熱，相較於2019年上次大選，本次大選投票率大幅下降。

今天一大早，被維安人員簇擁的莫迪在支持者歡呼聲中，步出西印古茶拉底邦（Gujarat）首府甘地那加（Gandhinagar）的投票所，秀出塗抹墨水作為標記的手指。

他對記者發表談話時，呼籲選民踴躍參與「這場盛大的民主儀式」。

儘管莫迪的印度人民黨（BJP）可望壓倒性勝選，但是自從馬拉松式大選首梯次投票於4月19日展開以來，他就一再打出宗教牌，針對印度教和伊斯蘭教間的分歧拉高分貝催票。

選戰期間，他把穆斯林說成「滲透者」和「生更多孩子的人」，引發在野政治人物譴責並且向選務當局投訴。

莫迪還指控國大黨（Congress Party）計劃將國家財富重新分配給穆斯林家庭。國大黨為首的在野聯盟在選戰中挑戰莫迪，但其內部政治立場迥異。

「大篷車雜誌」（The Caravan）總編貝爾（HartoshSingh Bal）表示：「他已經很久沒有這麼直接了。我沒有看過他偏執得這麼毫不掩飾，他通常會拐彎抹角。」

「（莫迪）有關財富重新分配的說法中，出現國大黨宣言中不存在的內容。坦白說，這令人相當遺憾。」

路透社報導，莫迪選戰原本主打經濟政績，強調福利措施、民族榮耀和個人聲望。

但是第1梯次投票後，他改變策略，藉由攻擊對手支持穆斯林，更集中火力激發印度人民黨的印度教基本盤，儘管民調顯示，就業和通貨膨脹才是選民關注的面向。

今天第3梯次投票將從11個邦和聯邦屬地中選出下議院93席。前3梯次一共會選出下院543席中的283席。

印度 投票率 穆斯林 莫迪

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