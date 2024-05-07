疑以色列武器供應商參加防務展 大馬團體抗議：販賣殺人武器

大馬社團今天抗議疑向以色列提供武器的軍工企業參與防務展，防長卡立諾丁說，大馬反對對巴勒斯坦的一切不公正行為，但防務展是展示最新國防科技場域，不會干預全球公司與任何特定國家的業務事務。

第18屆亞洲防務展從6日起到9日在馬來西亞國際貿易與展覽中心（MITEC）舉行，首相安華（AnwarIbrahim）昨天主持開幕，有來自60國共1324家軍工企業參展，其中有34個國家設有國家展館。伊朗今年首度參展。

包括美國、英國、法國、德國、捷克、荷蘭與歐洲競相展示新型軍工武器，中國設置龐大場館，除槍枝、頭盔與防彈背心，展示各種無人機。

不過，由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）今天在亞洲防務展（DSA）和亞洲國家安全展（NATSEC）會場外集會，抗議美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）與英國航太系統公司（BAE Systems）等涉嫌向以色列軍方提供武器。

身兼集會發言人的前人民公正黨副主席蔡添強（Tian Chua）告訴中央社記者，今年參與防務展的軍工企業有以色列的供應商，藉戰爭發財，甚至公開稱因有加薩戰爭的軍火交易獲利。

蔡添強指出，這兩家軍工企業均參與防務展，不僅參與活動，還是主要贊助人，他們都是販賣殺人武器，所賺的錢都是售賣軍火所得。大馬作為一個反對以色列侵略並支持巴勒斯坦國家，不應讓軍火商成為主辦單位的一部分。

他說，「聲援巴勒斯坦」祕書處要求大馬政府不應讓這兩家軍工企業參與，馬來西亞今後主辦類似活動要嚴密注意參與者背景，因為全世界所有學生運動、各大校園都要求杯葛與以色列有關係的商家、尤其是軍火商。

蔡添強認為，只要這兩家軍工企業停止供應以色列武器、或以色列宣布停戰，社運團體不反對這兩家軍工企業參與防務展。

馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）發表聲明說，大馬是自由貿易國家，同意所有全球業者在大馬市場推廣相關產品和服務，不會干預任何全球公司與任何特定國家的業務事務。這次防務展是提供空間和機會給所有企業展示最新的國防專業知識和技術。

他說，這次防務展是民間機構主辦，費用和支出完全由主辦單位負責，馬來西亞政府沒有提供任何經費支持。

前首相馬哈地也在社群媒體平台臉書（Facebook）發文要求大馬政府與國防部應採取行動，將涉嫌向以色列提供武器並參與大馬防務展的兩家軍工企業逐出大馬。

馬哈地表示，洛克希德馬丁公司與英國航太系統公司從去年10月7日以來，一直提供以色列大量武器，攻擊巴勒斯坦人民。他們參與今年大馬防務展並獲得國防部合作，這是對大馬人民反對加薩暴行的極大侮辱，應要求這些軍工企業儘快離開大馬。

他說，如果有其他向以色列提供武器的軍工企業，也應一併被逐出大馬。

馬來西亞長期關注巴勒斯坦情勢，主張巴勒斯坦有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。