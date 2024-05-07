聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸意外首肯！美中本月將舉行核武禁用AI會談 2國外交首進新領域
紐約時報6日報導，美國和中國大陸外交官計畫本月稍晚在瑞士日內瓦，針對人工智慧（AI）的應用，展開首次試驗性的限武會談，包含磋商AI在核子武器的指揮管制限制等，象徵美中外交首度進入新領域。
紐時指出，這項會談已籌備一年，雙方將就如何使用人工智慧、在哪些情況下禁用人工智慧，例如是否在指揮及控制兩國核武過程中禁用等事項，找到一些共同點。
此次北京同意和華府進行討論，多少出人意料，因為北京一直拒絕任何限制核武的討論。對拜登政府而言，美中AI會談象徵兩國外交首度進入全新領域。
美國國務院首位網路空間暨數位政策無任所大使費克（Nathaniel C. Fick），預計在美中AI會談上扮演重要角色。
費克說，他認為科技不只是外交政策中的一項重要元素，還越來越成為外交政策的核心。例如美方在俄烏戰中享有的不對稱優勢、美國與中國在幾項關鍵技術上的全球競爭、以色列及其盟邦攔截伊朗無人機飛彈攻擊的能力等，這些全都是科技。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言