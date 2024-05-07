澳洲將引進新艦艇 日本擬參與研發與出口

數名日本政府相關人士透露，日本政府計劃參加澳洲政府研發新型艦艇的計畫，若被澳洲當局選為共同研發夥伴，日方預計改造及出口海上自衛隊最新銳的護衛艦。

讀賣新聞報導，日本參與這項計畫之際，將與其他國家競爭，若成功獲得訂單，有望對日本的防衛產業帶來貢獻。

澳洲政府今年2月宣布海軍將引進數艘新型艦艇，並列出日本、西班牙、韓國、德國的艦艇為候選對象。澳洲可能在今年公布具體所需的性能等細節，以及向這些國家提議共同開發。

日本防衛省已經與生產海上自衛隊護衛艦的三菱重工業等廠商開始非正式的協議，並將依據澳洲政府的舉措正式展開評估作業。

防衛省目前正在研擬以海上自衛隊新型最上級護衛艦（FFM）1號艦「最上號」（2022年1月服役）為基礎，評估另外研發與安裝澳洲政府要求的裝備與性能。

最上級護衛艦艦體小型化，所需乘組員約90人較其他型護衛艦少，並具備原由掃雷艦負責的清除水雷能力。日本防衛省認為最上級護衛艦「與澳洲政府重視的高度通用性一致」。

日本「防衛裝備移轉三原則」的運用指針僅允許「5類型」（救難、運輸、警戒、監視、掃雷）防衛裝備品出口，且輸出地僅限國際共同開發夥伴國。

關於出口國際共同開發品至非共同開發夥伴國的「第三國」，日本政府今年3月修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，開放日本、英國、義大利共同研發的次世代戰機出口至「第三國」，且日後每一筆次世代戰機外銷，事前都需經過內閣個別批准。