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芝加哥僑界參加年度盛事遊行 籲挺台參與WHA

中央社／ 台北7日電

芝加哥辦事處受邀出席芝加哥市年度盛會「波蘭憲法日」遊行，並與芝加哥台灣同鄉會隊伍手持標語，呼籲各方挺台灣參與世界衛生大會（WHA），引現場多位政要及民眾相挺，獲各界關注。

駐芝加哥辦事處5日發布新聞稿指出，辦事處與「芝加哥台灣同鄉會」鄉親、「芝加哥青年文化大使」（FASCA）日前一同參與波蘭憲法日大遊行，遊行隊伍中包含挺台參與WHA的橫幅、手繪標語及電音三太子。

駐芝加哥辦事處表示，現場包含伊利諾州財務長方仲華（Michael Frerichs）、波蘭駐芝加哥總領事PawelZyzak及多位芝加哥市、庫克郡等政要共襄盛舉，挺台參與WHA獲各界支持，並有多家媒體採訪。

駐芝加哥辦事處長類延峰說，台灣醫療進步，更是最早覺察COVID-19疫情風險並採取應變的國家，台灣透過政府與民間力量，攜手理念相近國家及國際組織幫助國際社會實現健康權，希望各界支持台灣有意義參與WHA。

駐芝加哥辦事處也感謝僑務委員邱垂洸、芝加哥台灣同鄉會會長林敬賢、副會長王福堂、台美商會青商部會長林辛承，及FASCA領隊胡玲玲諮詢導師等50位台灣僑胞辛勞，讓世界看見Taiwan Can Help理念的堅定決心。

本次遊行參與人數共計超過1萬人，主辦單位波蘭民族聯盟（Polish National Alliance）表示支持台灣。

波蘭 芝加哥

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