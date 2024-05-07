台女因輪椅電池登機遭拒 日本樂桃航空修改規定

日本樂桃航空4月以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕一名台灣身障旅客登機後，已修改相關規定。即使無法目視電動輪椅電池，但若能透過文件等確認安全的話，也能託運。

43歲台灣旅客林君潔因罹患容易骨折的罕見疾病，平常都使用電動輪椅生活。她4月5日在日本沖繩縣那霸機場欲搭乘樂桃航空（Peach Aviation）航班返台時，在登機前被樂桃工作人員以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機，讓她認為遭受歧視對待。

樂桃航空方面除了向林君潔致歉，也負擔林君潔改搭其他航空公司返台的機票費用。

日本航空法標準並未要求一定要當場確認電池本體，也可以利用文件或口頭申報確認電池。日本政府國土交通省（簡稱國交省）4月15日已通知各航空公司這項規定。

日本放送協會（NHK）報導，樂桃航空表示，基於國交省的通知檢討因應作為，並已修改公司內部規定，原則上仍會要求工作人員當場確認電池規格，不過若難以目視電池，但能用其他方式確認能安全運送的話，也能託運。

而樂桃航空將透過旅客事前提供航空公司方面的電動輪椅說明書、電池的證明書等文件，確認輪椅規格與電池種類等事項。

樂桃航空發布評論表示，「再度向無法搭機的乘客致歉，已經基於考量身障旅客的觀點以及國家的見解，修改部分規定」。