美中恢復氣候會談 中國特使劉振民率團訪美
據中國生態環境部微博，中國氣候變化事務特使劉振民7至16日率團訪美，將與美國氣候特使波德斯達（John Podesta）進行會談。
中國生態環境部今天表示，劉振民與波德斯達將以兩國元首共識為指引，圍繞「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。
劉振民此行還將與聯合國有關方面以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。
中國上一任氣候變化事務特使解振華今年1月因健康因素卸任，接掌懸缺的劉振民首次以新身分訪問華府。波德斯達則於今年稍早接替凱瑞（John Kerry）成為美國氣候特使。
路透社此前報導，美中的新任氣候特使已通過話，雖然兩國因貿易及安全議題令關係日趨緊張，但仍會恢復氣候合作雙邊會談。
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