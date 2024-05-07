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普立茲獎揭曉 以哈戰爭報導獲特別褒揚獎

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」得獎名單今天出爐，「特別褒揚獎」頒給報導以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」在加薩走廊（Gaza Strip）交戰的記者與媒體工作者。

普立茲獎（Pulitzer Prize）委員會說：「在駭人的環境下，非常多記者在努力講述巴勒斯坦人和加薩其他人故事的過程中喪生。這場戰爭也奪走了詩人和作家的生命。在普立茲獎授予新聞、藝術和文學類別時，我們為人類經驗寶貴紀錄的遺失留下記號。」

路透社憑藉以哈戰爭相關的強烈影像，抱回突發新聞攝影獎。「紐約時報」也以有關「哈瑪斯10月7日在以色列南部發動致命攻擊的廣泛且具啟發性的報導」，拿下國際報導獎。

路透社與「華盛頓郵報」共同獲頒全國報導獎。路透社的作品是科技鉅子馬斯克（Elon Musk）製造業帝國系列調查報導；華郵獲獎文章則攸關AR-15步槍相關調查與其在美國槍枝暴力中扮演的角色。

紐時和華郵皆獲3個獎。除了上述提到的獎項外，紐時記者德瑞爾（Hannah Dreier）以揭露美國各地移民童工的故事獲頒調查報導獎；特約撰稿人恩格爾哈特（Katie Engelhart）以一家人與失智症奮戰的故事拿下特稿寫作獎。

華郵特約編輯霍夫曼（David E. Hoffman）以探討專制政權如何在數位時代壓制異議的系列文章拿下社論寫作獎；撰稿人卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）以從俄羅斯牢獄中第一視角寫的文章贏得評論獎。

非營利新聞機構ProPublica以美國最高法院大法官接受金主禮物和旅行招待的報導獲得公共服務獎。

美聯社以移民從拉丁美洲長途跋涉到美國的報導獲得特寫攝影獎。地方數位新聞網站Lookout Santa Cruz以2023年1月侵襲加州的災難性洪水報導拿下突發新聞獎。

普立茲獎是哥倫比亞大學紀念美國報人普立茲（Joseph Pulitzer）而設立。普立茲於1911年過世前將所有遺產捐給哥大，哥大新聞學院就是用他的捐款成立。

普立茲獎 移民 美國

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