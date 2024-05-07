文化奧運遊戲 巴黎5大美術館聯合推出尋寶猜謎活動

因應文化奧運活動，巴黎5個大型美術館首度合作推出尋寶猜謎活動，強調奧運與帕奧精神，至6月2日前預約成功民眾不僅能免費入館，也鼓勵在限定藝術品前破解5大金句後參加抽獎。

由羅浮宮、龐畢度藝術中心、奧塞美術館、橘園美術館、布朗利河岸博物館（Musée du Quai Branly）共同舉辦尋寶猜謎活動，官方名稱為「五大美術館遊戲中」（Cinq Musées en Jeux），透過上網預約，民眾在免費進入5大美術館後，先向櫃檯領取該館專屬闖關手冊，內有藏寶地圖，每個館皆有7件藝術品等待被找到。

以布朗利河岸博物館為例，該館特色以展示歐洲之外如非洲、美洲、大洋洲、亞洲的原始藝術與民族文物。在5大美術館的尋寶遊戲，民眾將在北極圈區發現一件獨木舟模型，下方標註文化奧運告示牌，介紹阿拉斯加因紐特族（inuit）的造船與狩獵文化。

這件獨木舟寶物的謎語代稱是「平等」，在將近45分鐘的尋寶遊戲中，民眾將陸續發現其他6件寶物，而各寶物的謎語代稱則為卓越、尊重、友誼、啟發、勇氣、判斷力，這是奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）的7大價值。

像是拼字遊戲一般，當民眾將這7個謎語的法語拼字或是英語拼字寫在闖關手冊後，便能找到專屬於布朗利河岸博物館的藏頭詩金句：「各種文化將在此交匯」。

謎底解開，民眾只需寫下答案，填上聯絡方式，投入抽獎盒裡，6月2日之後便有機會得到表演門票、桌遊、運動專用包、藝術海報等200種禮品，由5大美術館、奧運、帕奧聯合提供。

每個美術館金句都不同，共有5大金句，這些金句來自奧運創始者法國男爵古柏坦（Pierre deCoubertin）。

4月6日開始的5大美術館遊戲，促成4月23日5大美術館館長齊聚一堂召開聯合記者會宣傳，龐畢度藝術中心館長羅蘭．勒龐（Laurent Le Bon）表示，能讓巴黎5個大型美術館因此合作，本身就是一個奇蹟，而尋寶猜謎活動如果因此成功，將會是第二個奇蹟。

在5月有許多國定假日的法國，5大美術館遊戲成為親子出遊好選擇。來自巴黎郊區的茱莉亞（Julia），在送兒子去幼稚園後，便與媽媽妮可（Nicole）在橘園美術館尋寶，她們昨天才破解布朗利河岸博物館金句謎底，會再去羅浮宮外的杜樂麗花園，之後是奧塞美術館和龐畢度藝術中心。她們很驚喜每個美術館闖關風格不同，覺得很有趣。

5大美術館遊戲的免費入館數量有限，目前奧塞美術館與橘園美術館已額滿，但民眾仍可自行購票入館並且參加尋寶猜謎活動。羅浮宮的尋寶活動不在館內，不需購票便能前往，園內有臨時搭建5大美術館遊戲服務中心，也可索取專屬羅浮宮的闖關手冊。