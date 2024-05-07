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英媒：中國駭客發動網攻 鎖定英國防部人員個資

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

英國媒體報導，中國對英國國防部發動大規模網路攻擊，目標鎖定武裝部隊人員的詳細資料。

天空新聞網（Sky News）報導，英國國會議員今天稍後將獲悉這起涉及國防部的大規模資料外洩事件情況。

英國政府不會透露發動網攻的是哪個國家，但據天空新聞網了解禍首就是中國。

中國政府資助的駭客被控鎖定包括武裝部隊人員在內的英國國防部員工，嘗試對其發動2次或3次攻擊。

這波網路攻擊針對的是現役軍人和一些退伍軍人的薪資系統，內容主要是姓名和銀行帳戶等詳細資料。

陸軍出身的英國保守黨國會議員艾伍德（TobiasEllwood）告訴天空新聞網，中國「可能正考慮將觸手伸向經濟弱勢群體，認為他們可能會被迫向金錢低頭」。

國防部希望現役人員不必擔心自身安全，他們將獲得相關建議和支持。

根據報導，承包商系統並未連接到國防部的主電腦系統，且已在審查啟動後遭移除。

最近幾天發現駭客攻擊後，國防部過去72小時一直加緊腳步，以了解這場網攻的規模。

據了解，截至目前為止調查結果未顯示駭客已獲取任何資料。

這可能引發各界質疑，其他與中國關係充滿挑戰的國家是否願意與英國分享敏感情報。

不到兩個月前，英國政府才指控與中國官方有關的個人和實體發動了兩起「惡意」網路攻擊。

艾伍德說：「現在，保衛數位領域與實體領域同樣重要，這再次提醒我們為什麼需要在國防和安全方面進行更多投資。」

「如果英國遭遇這種類型的網攻，我們可以假設其他北大西洋公約組織（NATO）國家也將淪為攻擊目標。」

國防部 網路攻擊 英國

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