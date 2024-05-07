疑點重重！美34歲駐韓上士不明原因赴俄 因偷竊在海參崴被逮

衛報報導，2名美國官員證實，34歲駐紮南韓的美軍上士布萊克（Gordon Black），本應返回德州卡瓦佐斯堡（ Fort Cavazos ），卻出於不明原因獨自前往俄羅斯，並在2日因偷竊，在海參崴遭到逮捕。

美國軍方發言人史密斯（Cynthia Smith）也證實消息表示，俄國通知美國國務院，美軍上士布萊克2日在海參崴因「犯罪行為」被拘留，「國務院正在為該士兵提供適當的領事協助」，除此之外並未提供更多細節。

獨立報指出，白宮國安顧問科比向政治新聞網站Politico透露，華府對情況知情，但並未進一步置評。

截至6日尚不清楚布萊克是無故缺勤或逃避服役。

去年7月才發生美國二等兵金恩（Travis King）越過重兵戒備的兩韓交界逃往北韓，隨後遭到北韓驅逐，金恩回到美國後遭起訴。

自從俄國在2022年入侵烏克蘭以後，華府和莫斯科的關係日益惡化。美國國務院發言人也向獨立報表示，現階段美國公民前往俄羅斯應當非常謹慎。

目前已知遭俄方拘捕的若干美國人，包含被以間諜罪起訴的前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）和華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）；華府表示兩人遭錯誤拘留，極力透過協商促成釋放。