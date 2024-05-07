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巴西南大河州暴雨 6座水壩恐潰堤

中央社／ 聖保羅6日專電

近幾週巴西南部南大河州遭暴雨襲擊，造成至少83人死亡、111人失蹤和12萬人流離失所。南大河州政府發布警報，河流水位持續高漲，6座水壩隨時有潰堤危險，呼籲居民撤離。

根據南大河州（Rio Grande do Sul）民防部門數據，南大河州的497個城市中，有345個受到強降雨影響，部分河流發生有史以來最大洪水，85萬人受災。

南大河州政府5日發布警報，有6座水壩處於緊急狀況，隨時可能發生潰決，必須採取措施保護生命安全，在壩體潰堤之前，居民應盡快從可能受影響的地區撤離。

其中1座水壩位於葡萄酒之鄉班托龔薩福市（BentoGonçalves）和科蒂波拉（Cotiporã）市之間，3天前就出現部分破裂。

巴西政府指出，預計一道冷鋒會在8日通過南大河州，部分地區氣溫將降至攝氏10度，冷鋒將惡化疏散條件，並增加在露天或雨中等待救援的災民體溫過低風險。因此，加快援助速度很重要。

南大河州首府快樂港（Porto Alegre）發生有史以來最大洪水，橫越瓜伊巴河（Guaíba）於3日時水位達5.19公尺，超過1941年歷史紀錄，6日則升至5.29公尺，且水位持續高漲中。

薩爾加多費柳機場（Salgado Filho）也因暴雨淹水，機場6日發布聲明，班機起飛和降落將暫停至5月30日。

南大河州民防部門警告，快樂港都會地區、南大河州北部和東北部將持續有暴雨、洪水、冰雹、強風和閃電風險。

南大河州州長雷特（Eduardo Leite）日前接受訪問表示，該州洪水造成的嚴重局勢，將需要採用類似二戰後「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）的重建援助計畫。

雷特表示，災民不能成為缺乏援助和官僚主義的受害者，巴西版「馬歇爾計畫」還需涉及氣候適應戰略，使國家能夠抵禦全球極端氣候。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）5日視察災區後表示，必須提前採取行動以防止悲劇發生，聯邦政府將幫助恢復南大河州的基礎設施，國家官僚體制不會影響重建工作。

巴西 暴雨 洪水

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