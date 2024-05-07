阿根廷醫僑界挺台參加WHA：衛生安全不可受政治影響

阿根廷僑界5日舉辦支持台灣參加世界衛生大會（WHA）座談會，前阿根廷眾議院衛生委員會副主席孟西（Rubén Manzi）指出，「世界更需要台灣參加WHA」共同守護全球衛生事務。

阿根廷醫師公會全國聯合總會、阿根廷全國護理聯合會及前眾議院衛生委員會副主席孟西出席活動力挺台灣參與WHA，阿根廷僑界自2017年開始持續聲援台灣參與WHA，當地僑社重要代表及僑民共同宣讀致函世衛組織

祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）

聲援台灣參與WHA內容，僑界醫師代表並向當地友人分享聲援案的起末。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏致詞表示，面對疫情所暴露的侷限性，國際衛生條例將修改，也會制訂新條約，共同防範未來大型傳染病，呼籲世界衛生組織必須將台灣納入這兩項文件的簽署方，為下波大流行一起準備。

謝妙宏提到，世界衛生組織設定2024年世界衛生日主題為「我的健康我的權利」，台灣透過政府或民間與友善國際組織協助落實「健康是一種人權」，但2300萬台灣人健康權益不該因政治因素遭世衛組織忽視。

孟西也向大家分享，台灣以達到99%的健康保險覆蓋率和先進雲端病歷管理模式，突破公私立醫療保險瓶頸，保障占阿根廷人口總數一半的台灣人都能受到良好醫護照顧，展現卓越公共衛生管理水平。他強調，台灣應該成為世界衛生組織成員之一，或說世界更需要台灣的參與。

阿根廷醫師公會全國聯合總會祕書長梅卡屋（Carlos Mercau）指出，台灣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，自行研發疫苗，有如此研發和應變能力，實在不能讓台灣因政治差別對待從世界衛生組織缺席。

阿根廷全國護理聯合會表示，懇切支持台灣以觀察員身分參與WHA，COVID-19讓大家了解衛生安全不能分國界，全世界每個國家都應投入，台灣身居亞洲重要地理位置及卓越醫療表現，更能與世界一起搭建衛生防護網。