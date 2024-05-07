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美澳菲聯演 防台海衝突

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國防部旗下的「星條旗報」五日報導，美、菲律賓和澳洲部隊同日在台灣南方的菲律賓島嶼聯合演習，以防台灣或南海爆發衝突時，可能有必要執行相關任務。

美澳部隊五日先在菲律賓政府片面在南沙群島畫設的卡拉顏島集結，再搭軍用直升機往北飛至距台灣南部不到二百公里的菲律賓巴丹島。其中美軍是駐紮夏威夷的美國陸軍第廿五步兵師共七十六人，澳軍則共十幾人；卡拉顏島位於菲北與台灣南部外海的呂宋海峽。

巴丹島與附近數個島嶼鄰近銜接菲律賓海與南海的巴士海峽。該報導說，巴士海峽是中國大陸海軍通往台灣東岸和太平洋的航線，也是美軍從美國屬地關島前往台灣的潛在中繼站。

美國陸軍上尉希普利在巴丹島對該報說，「我們的主要目標是繼續與我方夥伴整合，包括菲澳。有朝一日我們可在戰場上與這些夥伴並肩作戰」。

另據美聯社六日報導，美菲部隊同日在菲北與台灣隔海相望的海域發射飛彈及砲彈，以實彈模擬阻撓敵軍入侵。

菲律賓軍方指出，六日演習情境模擬有外敵試圖從菲律賓西北部北伊羅科斯省海岸入侵，並有部分敵軍登陸，遭菲美軍隊擊退。

代號「肩並肩」的美菲年度大型聯演工作小組指揮官、美國陸戰隊中將西德霍姆接受美聯社訪問時說，六日演習一開始想定有敵軍逼近海岸，美菲守軍先發射一五五毫米榴彈砲。部分敵人仍持續往灘頭推進，美菲再發射一○五毫米榴彈砲，以直射火力對抗逐漸逼近的中程目標。最後由處於防禦位置的美菲陸戰隊以點五○口徑機槍和「標槍」飛彈，直接命中灘頭敵軍。

針對美菲是否已準備好應對最壞想定，西德霍姆回說，「是的，我們準備好了」，透過持續訓練，「我們（戰力）每天都變更強」。

肩並肩軍演今年演習集中在菲律賓北部及西部毗鄰南海處，美菲特種部隊還在距台灣不到兩百公里的巴丹群島舉行奪島演習。正值南海和台海緊張，外界關心演練內容是否為因應可能爆發的區域衝突。

演習 美國 菲律賓

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