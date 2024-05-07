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今展開第5任期 普亭下令核武演習

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯總統普亭。 法新社
俄羅斯總統普亭。 法新社

俄羅斯總統普亭展開第五個總統任期前夕，俄國防部六日宣布，他已下令俄軍準備舉行一場涉及戰術核子武器使用演練的軍演，檢驗非戰略核子武力執行作戰任務的備戰度，以回應特定西方官員對俄挑釁言論與威脅。路透及美聯社報導，該軍演消息似乎意在嚇阻烏克蘭的西方盟國勿更深入涉入俄烏戰爭。

三月獲選連任的普亭七日展開最新六年執政，俄烏衝突被視為其任內關鍵挑戰。俄國戰略核武力迄今不時舉行演習，但俄國這次是首度對外宣布從事包含戰術核武的演訓。與烏境內俄占區接壤的俄軍南部戰區飛彈部隊、空軍及海軍人員均會參演，俄方稱該軍演旨在確保俄領土完整性與主權。

戰術核武的當量低於洲際彈道飛彈所搭載、用於摧毀整座城市的大型核彈頭，種類包括空用炸彈、短程飛彈彈頭、火炮彈藥等戰場用武器。

俄國防部未點名哪個國家「挑釁」，但法國總統馬克宏上周甫重申不排除派兵赴烏，英國外交大臣卡麥隆也稱烏軍將能使用英國長程武器打擊俄國境內。

普亭就職典禮預計七日中午舉行，當地電視台將同步直播。路透指出，普亭新任期對烏作戰選項包括利用對烏的人數優勢，宣布動員更多軍力來升高衝突；抑或讓戰局凍結，無限期在烏東、烏南占地。分析家說，普亭似乎自認局勢有利，希望西方援烏意願退潮。

面對西方軍援扶持烏軍，普亭屢屢拿俄軍核武庫的規模和戰力說嘴，並不排除繼前蘇聯時代以來重啟核試爆，惟稱除非美國再從事核試否則俄不會跟進。

普亭課題還包括全面侵烏後的國內外挑戰。外交上，莫斯科和西方關係破裂，正致力拉攏中國大陸、印度等國，以突破美國獨霸並打造「多極世界」，也和非洲、中東和拉美國家培養關係。

但俄國失去大部分來自歐洲能源市場的利潤，其國內經濟成長也大幅仰賴軍工業，預計今年其國防安全預算將占年度開支四成，壓縮教育、衛生等。另外，年輕專業人士等大量俄國人自開戰後外逃，關鍵產業面臨人力短缺。

不過俄國反對派已失去指路明燈納瓦尼，而普亭在國內的政敵大多要不是遇襲身亡、逃往海外就是淪為階下囚。

彈道飛彈 普亭 核武

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