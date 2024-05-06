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危及澳洲軍用直升機 澳防長譴責：大陸戰機危險動作不可接受

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澳洲國防部長馬爾斯在一份聲明中說，中國空軍的殲-10戰鬥機在一架澳大利亞MH60R海鷹直升機上前方數百米處投下了照明彈。該直升機周六在黃海進行例行飛行，參與執行對朝鮮實施制裁的任務。歐新社
澳洲國防部長馬爾斯在一份聲明中說，中國空軍的殲-10戰鬥機在一架澳大利亞MH60R海鷹直升機上前方數百米處投下了照明彈。該直升機周六在黃海進行例行飛行，參與執行對朝鮮實施制裁的任務。歐新社

澳大利亞周一（5月6日）稱，一架中國戰鬥機在黃海上空的一次「不安全」和「不可接受」的對抗中危及一架澳大利亞軍用直升機的安全。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）在一份聲明中說，中國空軍的殲-10戰鬥機在一架澳大利亞MH60R海鷹直升機上前方數百米處投下了照明彈。該直升機周六在黃海進行例行飛行，參與執行對朝鮮實施制裁的任務。

馬爾斯表示，從霍巴特驅逐艦（HMAS Hobart）上起飛的這架直升機躲過了照明彈，但造成的潛在影響是「重大的」。

「這是一起非常嚴重的事件，是不安全的，也是完全不可接受的」。馬爾斯說，「我們已經正式表達了對這一事件的關切，並正式指出這既不安全，也不專業」。

國防部在另一份聲明中說，儘管沒有人受傷，但這次衝突給飛機和機上人員帶來了危險。

這是六個月內發生的第二起此類事件，破壞了兩國在多年緊張對抗和貿易爭端之後日益緩和的關係。

澳大利亞去年11月表示，一艘中國海軍艦艇在日本水域使用水下聲納造成部分潛水員受傷。中國否認使用了聲納，但澳大利亞拒絕了這一解釋。

馬爾斯說，儘管發生了周六的衝突，霍巴特驅逐艦繼續在該海域執行任務。自2018年以來，澳大利亞一直參與在該地區執行對朝鮮制裁的任務。

中國國防部沒有立即回應置評請求。

（路透社）

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