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揭開新的一章！波蘭司法改革取得進展 歐盟宣布終結紀律處分

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天宣布，將撤銷2017年因波蘭爭議性司法改革而針對該國實施的紀律處分；波蘭政府則對歐盟最新決定表示歡迎。圖為歐盟執委會主席范德賴恩。（歐新社）
歐洲聯盟（EU）今天宣布，將撤銷2017年因波蘭爭議性司法改革而針對該國實施的紀律處分；波蘭政府則對歐盟最新決定表示歡迎。圖為歐盟執委會主席范德賴恩。（歐新社）

歐洲聯盟（EU）今天宣布，將撤銷2017年因波蘭爭議性司法改革而針對該國實施的紀律處分；波蘭政府則對歐盟最新決定表示歡迎。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）宣布，在華沙（Warsaw）新政府採取行動修正錯誤後，執委會計劃撤銷2017年12月根據「歐盟條約」（Treaty on European Union）第7條（Article 7）所啟動的處分機制

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上發文稱讚，華沙政府「為波蘭揭開了新的一章」。

「時隔6年多後，我們認為已可以撤銷第7條紀律處分。我對（波蘭）總理圖斯克（Donald Tusk）和他的政府取得這項重要突破表示祝賀之意。」

波蘭資金與地區政策部長佩爾欽斯卡-納萊茨（Katarzyna Pelczynska-Nalecz）表示，這項決定對華沙是個好消息，「它強化了波蘭在歐盟的地位，使我們成為一個強大的參與者」。

據報導，歐盟之所以在2017年啟動第7條處分機制，是因為華沙前右翼政府推行引發巨大爭議的司法改革，包括成立凌駕該國最高法院的特別紀律委員會，以及一項聲稱歐盟法律地位低於波蘭國家法律的判決。布魯塞爾認為，這些措施形同「民主倒退」，不僅破壞歐盟標準，還威脅到歐盟法治。

這是歐盟首次啟動第7條機制，相關機制可導致成員國在歐洲理事會（European Council）失去投票權，雖然還須經過複雜的程序。

然而，去年年底親歐盟新任總理圖斯克上台後，不僅針對波蘭司法系統進行改革，重新承認歐盟在法律上的優先地位，還採取其他措施來化解布魯塞爾的擔憂。

因此，歐盟執委會預計將在5月21日舉行的歐洲事務部長會議上提案撤銷第7條紀律程序。

早在今年2月，執委會就同意放行原本要撥給波蘭、高達1370億歐元的凍結資金，並稱該國司改已取得進展。

2018年9月，歐洲議會（European Parliament）也曾因匈牙利反移民政策而啟動第7條機制，以停止匈牙利在歐盟的投票權。

布魯塞爾 投票 機制 歐盟 波蘭

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