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大陸戰機照明彈險擊中澳洲軍機 澳防長：不可接受

中央社／ 墨爾本6日綜合外電報導
澳洲防長馬勒斯表示，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。這架海鷹直升機原本部署在荷巴特號上，中國戰機大約是在它前方300公尺、上方60公尺處投彈。美聯社
澳洲防長馬勒斯表示，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。這架海鷹直升機原本部署在荷巴特號上，中國戰機大約是在它前方300公尺、上方60公尺處投彈。美聯社

一架中國戰機日前在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中另架澳洲海軍直升機，澳洲當局今天宣布已就此向北京提出抗議。

美聯社報導，澳洲國防部發布聲明指出，這起事件發生於4日，當時澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。這架海鷹直升機原本部署在荷巴特號上，中國戰機大約是在它前方300公尺、上方60公尺處投彈。

英國「衛報」（The Guardian）報導，馬勒斯說：「這是一起嚴重事件，（中方舉動）不僅危險且令人完全無法接受。（海鷹直升機）若被照明彈擊中，後果不堪設想。」

根據馬勒斯的說法，直升機駕駛當時被迫採取閃避行動，以免被照明彈擊中。

馬勒斯強調，中方「此舉不會阻止我們從事合法活動，包括在那裡履行聯合國對北韓的制裁決議。」

澳洲國防部說，這起事件並未造成人員傷亡或財產損失，政府已向中國當局表達抗議，北京今天則未立即就此事發表評論。

隨著澳中雙邊關係近年來逐漸回溫，中國國家主席習近平計劃今年訪問澳洲，這將是他睽違10年後首度訪澳。

北京 國防部 澳洲 直升機

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