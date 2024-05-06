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美國前駐歐組織大使：疑美論是敵人刻意散布謊言

中央社／ 台北6日電

美國駐歐洲安全暨合作組織大使季爾莫今天說，美國的敵人在全球散播美國無法領導盟友、是不可靠盟友等疑美論訊息，「是刻意的謊言」；美國內部雖有政治分歧，但通常能透過民主制度解決問題，絕對可以領導世界。

亞太堅韌研究基金會今天在台北文創舉行第2屆國際論壇，邀請曾獲美國前總統川普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的季爾莫（James Gilmore），以「國際主義與孤立主義間的角力－分歧的美國能否凝聚零碎化的世界？」為題，發表開幕演講。

對於國際關注美國內部的政治分歧，季爾莫指出，大家不用管美國內部是否有分歧，因為美國通常能透過民主制度解決問題，真正應關切的是，美國究竟能否領導一個分裂的世界，答案是美國肯定能領導世界。

季爾莫從世界格局角度表示，當前正處於歷史十字路口，二戰後的世界格局似乎正在瓦解，中國與俄羅斯等新興強權崛起，很多獨裁國家試圖管控其社會的一切；像中華人民共和國要管制人民，並切斷人民與世界的聯絡管道，中國看待世界的方式，就與民主國家不同，「但在我們（民主國家）的世界」，每個人都是獨立個體，都有自已的想法。

季爾莫指出，美國1776年獨立建國時，就抗拒權利是國家賦予人民的觀點，「獨立宣言」提到造物主賦予自由權等權利，不管信仰為何，人們都應該相信人類生來自由；但有些國家不認同此觀點，認為最好是可以控制人民，而此作法是行不通的。

季爾莫強調，「美國是各位最強的盟友」，美國在東、西方都有盟友，且都代表著重視法治、民主與人權；而美國的敵人，則在全球散布美國沒有辦法領導世界、是不可靠的盟友等言論，這都是刻意的謊言，要讓各國在21世紀受到影響。

季爾莫說，美國非常重視與台灣、及其他國家的友誼，美國過去和俄羅斯作朋友，但事後覺得被背叛，與中國的友誼亦然，沒料到中國的侵略性這麼強，想成為太平洋強權；而美國要保護自己、保護盟友，這也是美國一直在做的事。

季爾莫強調，美國人民和歐洲人民、台灣人民站在一起，人權、自由都活在每一個人心中，威權國家會踢到鐵板，因為無法主導人民。

人權 俄羅斯 美國

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