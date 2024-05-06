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試圖入侵達1312萬次...日媒曝「臉書帳號竊取」活動增加 疑干涉美大選

中央社／ 東京6日專電
日本媒體報導，竊取臉書帳號的活動從去年夏天起愈來愈頻繁，連日本政府官員的臉書帳號也成為目標。圖／美聯社
日本媒體報導，竊取臉書帳號的活動從去年夏天起愈來愈頻繁，連日本政府官員的臉書帳號也成為目標。圖／美聯社

日本媒體報導，竊取臉書帳號的活動從去年夏天起愈來愈頻繁，連日本政府官員的臉書帳號也成為目標。曾被指干涉2020年美國總統大選的俄羅斯情報組織有可能再度利用社群媒體，嘗試干預今年11月的美國大選

產經新聞報導，根據網路安全公司Sola.com調查，從去年夏天起，全世界的臉書帳號竊取活動有所增加。根據分析，截至去年11月，有850萬人的臉書帳號一共被試圖入侵高達1312萬次。

其中9成以上的被駭帳號屬於美國用戶，但在日本，卻有政府官員的臉書帳號被攻擊，甚至被竊取的案例。

調查顯示，駭客竊取帳號時會先傳送一個假的連結給用戶，竊取他們的ID和密碼之後接管這個帳號，然後再假冒他們，繼續傳送惡意連結給朋友和熟人。透過反覆操作，可以傳送給許多人，據稱還能騙過臉書，被認為是用戶本人在操作帳號。

類似的攻擊事件在2016與2020年美國總統大選期間曾經發生，當時被認為是俄羅斯政府旗下的「網路研究社」（Internet Research Agency，IRA）所為。這個組織開設眾多假帳號，大量傳播虛假訊息，試圖透過社群媒體分裂美國社會，但遭到俄國方面否認。

Sola.com針對去年夏天起觀測到的帳號進行分析，發現向電腦發送指令的原始碼約90%和2016年、2020年相同。該公司表示，「觀測到日本有些身份敏感的人被列為目標，遭到持續攻擊，這些行動可能會持續到11月的美國總統大選」。

有關社群媒體XLINE等帳號被不明人士盜取的事件層出不窮，除了個資被竊取外，有時還會向熟人發送詐騙訊息、要求金錢等，造成更大損失。

長野縣須坂市長三木正夫的私人LINE帳號去年12月被竊取，有多名職員收到詐騙訊息，詢問「現在忙嗎？」、「我需要你幫我購買蘋果商店的禮品卡」，三木隨後報警處理。今年1月，講談社也宣布「攻殼機動隊」的官方Ｘ帳號被竊取。

另一種方式是利用以色列NSO集團的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體來監控智慧型手機，可以取得通話記錄和內建相機的資訊。

LINE X 日本 社群媒體 美國大選

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