蓋洛普曝37%亞洲國家認可美國 各國與中「結盟」意願低

根據美國民調諮詢公司蓋洛普（Gallup）發布的2024年度《全球領導力評級報告》，在歐洲國家當中，美國在科索沃的淨支持度最高，達到84%；在俄羅斯的淨支持度最低，僅為8%。歐洲國家最認可德國的領導力（60%），對美國的領導力淨支持度為41%，中國的被認可程度僅為16%。

在亞洲和大洋洲，美國在以色列的淨支持度最高，為81%；在伊朗的淨支持度最低（10%）。亞洲國家對德國的領導力的認可度也是最高的，達到41%，美國其次（37%），對中國的支持率是33%。

美國在非洲地區的受支持程度略低於中國。非洲國家對美國的淨支持度為56%，對中國為58%，對美中兩國的不支持度分別為24%和21%。

2023年，74個國家對美國領導力的淨支持度為正，59個國家的淨支持度為負。科索沃得分最高，為+78分（84%贊成，6%反對）。俄羅斯的淨支持率最低，為-82分（6%支持，88%不支持）。對中國領導層的同一分析顯示，58個國家的淨支持分數為正，76個國家的淨支持分數為負。馬利對中國的淨支持率最高，為+65分（81%支持，16%不支持）。瑞典的淨支持度最低，為-89分（4%的人支持，93%的人不支持）。

蓋洛普調查報告指出，儘管在2023年美國相對於中國享有顯著的淨支持度優勢，但該調查機構在過去20年一直在追蹤全球態度的變化，因此出現了顯著的短期和長期變化。根據過去20年的調查和統計，美國在民主黨領導下享有更明顯的淨支持優勢，而在共和黨領導下則出現明顯的劣勢。

與此同時，表達出與中國「強烈結盟」或「結盟」意願的國家比例仍然普遍偏低。中國的巔峰優勢出現在2007年，當時它正在全球舞台上嶄露頭角。中國在川普擔任總統期間短時間內取得明顯的國家收益，但其中大部分國家都屬於「較為支持（中國）」的類別。中國領導力的吸引力並沒有給多數國家帶來完整的信任度。

此外，在撒哈拉以南的非洲地區，中國在坦桑尼亞、烏干達、南非和馬拉威取得了長期進展。但是2019年至2022年間，非洲國家對美國和中國的淨認可度總體持平。這種調整可能表明中國的淨支持度優勢正在穩步發展。

在亞洲，美國在印度、菲律賓、南韓和越南取得了長足進展，這表明對美國的支持與認可並非由地理位置上的遠近而決定。中國在周邊地區的強硬活動似乎引發亞洲國家做出應對威脅的反應，中國將這些國家推向了美國的懷抱。

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