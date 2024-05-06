哈利返英參加活動會不會見兄嫂「凱特」？ 專家：只有一個條件下才會

英國鏡報（The Mirror）報導，哈利王子本周將返英參加「永不屈服運動會」10周年紀念活動，外界紛紛猜測他是否會與兄長威廉王子和嫂嫂凱特見面。然而，專家表示，威廉「極不可能」在此時與哈利會面，而凱特也只有在一個狀況下可能抽出時間和哈利會面，那就是接到來自更高層級的指示時，「但英國國王查理三世是個善解人意的人，不太可能會對兒媳做出這種要求。見面的時機必須恰當，但現在並非恰當的時機」。

這是自凱特宣布罹癌後，哈利首次返回英國。哈利王子夫婦在凱特宣布罹癌後，迅速發表聲明支持嫂嫂，並祝她「早日康復」。

凱特和哈利長久以來是非常親近的朋友，哈利也在去年出版的爆料回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）也給予凱特很高的評價，稱「她是他從未擁有卻一直想要的姊妹」。然而，近年來，哈利夫婦與英國王室關係破裂，哈利夫婦直言不諱地表達對威廉夫婦及其工作人員的不滿。

不過，凱特近期面臨嚴重健康挑戰帶來新的觀點，人們日益猜測兩對夫婦是否有可能和解。

英國「君王」（Majesty）雜誌專門記錄英國王室。該雜誌總編輯英格麗．席維德（Ingrid Seward）解釋了她的看法。她認為，威廉在這充滿壓力的時期，「極不可能」會想見到弟弟哈利。

席維德表示：「威廉王子要做的事已經夠多了，不需要再有壓力。但他可能會意識到，在凱特被診斷罹癌後，哈利會想見她，畢竟他們曾經關係很密切。但仍要觀察凱特是否願意且能夠和哈利見面。她有沒有力氣試圖開始彌合威廉和哈利兩兄弟間的裂痕，還是她寧可待在幕後？」

席維德補充，如果和哈利會面的要求來自查理三世，凱特可能會同意和哈利會面。她說：「如果國王陛下要求，凱特就會這麼做，但陛下是善解人意的人，不太可能會對自己喜愛的兒媳提出這類要求。時機必須恰當，但現在並非恰當時機。」