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印尼準總統欲邀歷任總統組「智囊團」 各界樂觀其成

中央社／ 雅加達6日專電
印尼總統當選人普拉伯沃計劃成立「總統智囊團」，邀請歷任總統召開會議，就國家面臨的問題交換意見並提供建議。圖／歐新社
印尼總統當選人普拉伯沃計劃成立「總統智囊團」，邀請歷任總統召開會議，就國家面臨的問題交換意見並提供建議。圖／歐新社

印尼總統當選人普拉伯沃計劃成立「總統智囊團」，邀請歷任總統召開會議，就國家面臨的問題交換意見並提供建議。對此，總統佐科威樂觀其成，各政黨和學界也支持。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，印尼總統當選人普拉伯沃的發言人達尼爾（Dahnil Anzar Simanjuntak）表示，普拉伯沃（Prabowo Subianto）計劃組成一個「總統智囊團」（Presidential Club），邀請歷任總統召開會議，就「國家面臨的重要問題」交換意見，並為即將上任的普拉伯沃提供建議。

該智囊團成員可能包括印尼前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）、梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）和即將卸任的現任總統佐科威（JokoWidodo）。

佐科威預計10月結束總統任期，他對成立「總統智囊團」的想法表示支持。他說，他願意為下任總統安排時間參加會議。

「總統智囊團」的構想受到各政黨支持，其中包括支持普拉伯沃的政黨民主黨（Democratic Party）。

民主黨幹部赫札基（Herzaky Mahendra Putra）向媒體表示，「現在的印尼很幸運，有3名擁有處理國家各種問題經驗的歷任總統，他們能為普拉伯沃提供寶貴意見，幫助他未來進行決策」。

印尼最大政黨民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂與佐科威關係緊張，因此該政黨對成立「總統智囊團」的態度引發關注。「雅加達郵報」指出，民主奮鬥黨表示，「要等待相關細節」，但對該提議樂觀其成。

印尼學界也對普拉伯沃計劃籌組「總統智囊團」表示讚賞，因該團隊能讓歷任總統與現任總統溝通，並就國家問題和政策提出建議。不過他們也擔憂，佐科威與梅嘉娃蒂的緊張關係可能阻礙這項計畫。

帕拉馬迪那大學（Paramadina University）政治系講師烏曼（Ahmad Khoirul Umam）指出，「總統智囊團」有助於維持總統職位在國家政治體系中的連續性、穩定性和完整性。

政治評論員阿貢（Agung Baskoro）則說，該團隊可以緩解大選後的緊張局勢，但他不確定普拉伯沃能否說服歷任總統加入並一起開會，因為梅嘉娃蒂與佐科威關係惡化，而她與尤多約諾的關係也不佳。

尤多約諾曾在梅嘉娃蒂擔任總統期間擔任安全統籌部長，但後來辭去內閣職務，並在2004年的總統大選中成為梅嘉娃蒂的競選對手，成功擊敗梅嘉娃蒂。

佐科威則在2月大選時，因未支持當時他所屬的民主奮鬥黨提名的總統候選人甘查爾（GanjarPranowo），而是支持另一政黨的候選人普拉伯沃，因而被傳出與梅嘉娃蒂不合。

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