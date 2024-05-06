快訊

北市人倫悲劇...女涉持跳繩勒斃89歲母 兄誤以為心臟病致死報警

全台超有感！9分鐘內連4震「極淺層地震」 規模5.9最大震度4級

2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

習近平抵法展開訪問 法財長：歡迎比亞迪到法國設廠

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
中國國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面。圖／路透
中國國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面。圖／路透

路透報導，法國經濟財政部長勒梅爾6日表示，如果比亞迪決定到法國設廠，法國將很歡迎。中國國家主席習近平此時正在法國進行國是訪問。

勒梅爾在一場與汽車業高管的會議中說，「法國歡迎所有工業項目。法國非常歡迎比亞迪和中國汽車工業的到來。」

法國汽車業6日將與政府簽署一項戰略協議，力拚到2027年將電動汽車銷量提高四倍。法國總統馬克龍已為法國國內汽車製造商設定了一個目標：到2030年底將生產200萬輛電動車或混合動力車。

根據與法國政府達成的一項新的中期規劃協議，該國汽車業將同意，到2027年實現80萬輛電動車銷量的中期目標，而2022年為20萬輛。法國車廠還將致力於把輕型多用途電動車的年銷量，從2022年的1.65萬輛提高到10萬輛。

法國財政部的消息人士稱，政府已提撥15億歐元（16億美元，約新台幣521億元）專款，用於今年通過的各種支持電動車生產和購買方案。

在法國銷售的新車中，近20%是電動車，但其中僅12%在當地製造。

法國政府與業界達成的協議，還要求到2030年建成40萬個充電樁，到2027年底在主要交通幹道和大城市興建2.5萬個快速充電樁。

法國 電動汽車

延伸閱讀

長安、華為、CATL攜手推出Avatr 15 SUV　挑戰特斯拉Model Y

中國廉價車？堅持美國貨？拜登「電動車革命」兩難

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

進軍性能鋼砲？比亞迪Ocean M Hot Hatch Concept概念車將於今年正式量產？

相關新聞

嚇阻西方 俄國防部：普亭下令進行戰術性核武演練

路透6日報導，俄羅斯國防部當天表示，總統普亭已下令舉行涉及戰術性核子武器演練的軍事演習，俄軍南部軍區的飛彈部隊和俄海軍等...

波蘭總理否決中央機場建設案 商界籲不該放棄

由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府，近期取消過去執政黨定案的華沙大型機場工程「中央運輸樞紐」（CPK...

墨西哥井底3屍身分曝光！歹徒搶車失風行凶 疑非首次棄屍

英國衛報報導，墨西哥下加州（Baja California）上周驚傳一處豎井發現3具遭行刑式處決的屍體，墨國警方5日最新...

波蘭新政府承諾5年內財富逾英國 學者、民眾皆質疑

今年是波蘭加入歐盟20週年，親歐盟的新任波蘭總理圖斯克承諾，受惠於加入歐盟，5年內波蘭將比英國人更富有。不過學者和民眾質...

又是暖化惹禍？ 60年來近7成5魚類體型變小

科學研究顯示，全球魚類出現體型變小的趨勢。鑒於魚類攸關龐大生態體系乃至數十億人口的蛋白質來源，找出魚兒何以越來越小的原因...

菲國北部近台灣處 美菲實彈軍演模擬擊退登陸敵軍

菲美兩國歷年規模最大的「肩並肩」軍演今天在鄰近台灣的菲律賓西北部舉行反登陸作戰實彈演習，模擬敵軍試圖從海上登陸菲律賓，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。