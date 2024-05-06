波蘭新政府承諾5年內財富逾英國 學者、民眾皆質疑

今年是波蘭加入歐盟20週年，親歐盟的新任波蘭總理圖斯克承諾，受惠於加入歐盟，5年內波蘭將比英國人更富有。不過學者和民眾質疑這番言論，因為現今的歐盟不比從前，波蘭過於依賴歐盟可能導致逐步失去主權。

波蘭主要銀行Pekao在4月發表一項研究，波蘭的經濟在歐盟所有27個國家中增長排名第3快。波蘭2022年在歐盟家庭財富指數上超過西班牙，成為第5大經濟體，今日的波蘭人比未加入歐盟時平均財富增長40%。

圖斯克雖讚揚加入歐盟的好處，但近期卻取消前執政黨定案的華沙大型機場工程「中央運輸樞紐」（CPK），引發工商業界反彈，呼籲此工程攸關人民福祉，不該放棄。

圖斯克（Donald Tusk）這番5年內財富超越英國的言論是根據世界銀行預測波蘭的人均收入將在2030年高於英國。然而許多專家指出，這些數字是根據購買力平價（Purchasing Power Parity, 簡稱PPP）調整，這表示人均國內生產總值不是以絕對值表示，而是與各自國家的商品成本有關。

經濟學家傑索普(Julian Jessop)質疑圖斯克的說法時寫道：「不能以這種方式來推斷，因為較貧窮的經濟體通常在經濟上追趕的速度會很快，但隨著市場成熟，增長則會逐漸緩慢。更有問題的是，這些估計是根基於前幾年的平均年經濟增長將持續到未來的假設」。

根據政治經濟學家促克爾尼克(Tomasz Cukiernik)的計算，波蘭1996年到2003年GDP年均增長率為4.2%，而2005年到2014年則降至3.8%。波蘭還未加入歐盟前的GDP增長高於加入歐盟之後。

他認為歐盟的基金意味著對布魯塞爾更多的依賴，更多的國家干預主義，更多的市場扭曲和經濟實體之間的不公平競爭，更多的支出與公共債務。

促克爾尼克強調，近年來加入歐盟對波蘭的損失越來越多，因為歐盟以氣候保護為藉口，要求會員國用特別方式供家庭取暖，也規定每輛汽車和拖拉機上安裝特定系統，農作物要如何種植等，這些去碳化政策成本將佔波蘭國內生產總值的13.6%，顯然歐盟缺乏考量到波蘭及其他成員國，導致波蘭將會完全失去能源和糧食，陷入對外部的依賴。

儘管圖斯克讚揚加入歐盟的好處，但似乎沒獲得民眾捧場。波蘭民眾馬克斯（Damian Adam Marks）在X上推文表示，英國在歐盟內時並未因為歐盟大放異彩而經濟突飛猛進。波蘭其實早在加入歐盟前己發展迅速。

他認為，台灣等歐盟以外的國家在沒有歐盟的加持，還是可以讓國家經濟快速發展。因此這與有沒有加入歐盟沒有絕對關係。若波蘭總理真心想要發展波蘭經濟，則不應該取消中央機場的建置。也別忘了歐盟所有的補助金，波蘭都是要加付利息奉還給歐盟。