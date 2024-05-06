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波蘭總理否決中央機場建設案 商界籲不該放棄

中央社／ 華沙6日專電
由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府，近期取消過去執政黨定案的華沙大型機場工程「中央運輸樞紐」（CPK），引發企業商界反彈。圖／路透通訊社
由波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府，近期取消過去執政黨定案的華沙大型機場工程「中央運輸樞紐」（CPK），引發企業商界反彈。圖／路透通訊社

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）領導的新政府，近期取消過去執政黨定案的華沙大型機場工程「中央運輸樞紐」（CPK），引發企業商界反彈，呼籲此工程攸關人民福祉，不該放棄。

「中央運輸樞紐」（Centralnego PortuKomunikacyjnego，CPK）工程為「法律正義黨」（Law and Justice，PiS）過去執政期間的重大建設，新的機場原預定在洛茲（Lodz）及華沙間占地約3000公頃的土地上興建，將是歐洲最大轉運機場之一，並將公路、高鐵等大眾運輸相互連結。

根據「波蘭筆記」（Notes From Poland）報導，新政府今年1月上任後，便開始對「中央運輸樞紐」工程審計，並解僱建設案執行長尼古拉斯．懷爾德（Mikołaj Wild）。懷爾德是「法律正義黨」政府時期的前基礎建設部副部長，2019年以來，一直擔任CPK專案負責人。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）日前曾表達支持CPK工程。他說：「我們需要實施大規模的運輸、貿易和旅遊投資，讓大多數旅客可以從波蘭飛往全世界。」

報導指出，由波蘭能源業者奧倫能源公司旗下所屬的綠能公司Synthos、窗櫺公司Fakro、運動機能飲品公司Oshee、食品與飲料公司Maspex和哥倫布能源等負責人組成的波蘭全球商人理事會（RPPG），共同向圖斯克發表一封公開信，表明支持CPK工程。

信中寫道：「根據在RPPG中匯集的商業經驗，我們相信CPK工程有機會成為波蘭經濟的巨大推動力，此項建設也顧及環保與永續課題，可為波蘭人帶來財富機會。」

商業領袖們強調，CPK工程不該成為波蘭政治角力戰，應以波蘭人民福祉為宗旨。

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