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菲國北部近台灣處 美菲實彈軍演模擬擊退登陸敵軍

中央社／ 北伊羅科斯省6日專電
菲國總統小馬可仕上任以來，持續強化菲律賓北部防禦。圖／路透社
菲國總統小馬可仕上任以來，持續強化菲律賓北部防禦。圖／路透社

菲美兩國歷年規模最大的「肩並肩」軍演今天在鄰近台灣的菲律賓西北部舉行反登陸作戰實彈演習，模擬敵軍試圖從海上登陸菲律賓，但遭菲美陸軍和陸戰隊聯合火力擊退。

菲律賓和美國正舉行為期3週的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。這項演習今年動員逾1萬6800名美菲澳軍人，並首度有法國巡防艦參與，規模超越歷年。

菲律賓軍方指出，今天演習情境模擬有外敵試圖從菲律賓西北部北伊羅科斯省（Ilocos Norte）海岸入侵，並有部分敵軍登陸，遭菲美軍隊擊退。

「肩並肩」聯合工作小組指揮官、美國陸戰隊中將西德霍姆（Michael Cederholm）受訪表示，今天演習一開始模擬有敵人接近海岸，菲美軍隊先發射155釐米榴彈砲；部分敵人仍持續往岸邊前進，兩國軍隊再發射105釐米榴彈砲，以直射火力對抗逐漸逼近的中程目標；最後由處於防禦位置的菲美陸戰隊以點50口徑機槍和標槍飛彈，直接擊中上岸的敵軍。

針對媒體提問，菲美兩國是否已準備好應對最壞的情況，西德霍姆說，「是的，我們準備好了。」而且透過持續訓練，「我們每天都變得更強」。

肩並肩軍演今年演習地點集中在菲律賓北部及西部靠近南海處，美菲特種部隊還在距台灣不到200公里的巴丹群島（Batanes）舉行奪島演習。正值南海和台海局勢緊張，外界關心演練內容是否為因應可能爆發的區域衝突。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，持續強化菲律賓北部防禦。菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）去年曾告訴中央社，若中國入侵台灣並希望阻撓敵人從南方接近台灣，控制菲國北部的巴丹群島將是關鍵。

演習 菲律賓 陸戰隊

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