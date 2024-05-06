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習訪法國 學者：推估可為俄烏停火提建設性呼籲

中央社／ 台北6日電

中國國家主席習近平前往法國進行國是訪問，俄烏戰事將是討論重點。中國學者剖析，推估中、法將聯合提出具備建設性的俄烏停火與促進和平解決的共同呼籲。

習近平於5至10日期間赴歐訪問，規劃前往法國、塞爾維亞、匈牙利等3個國家進行國是訪問。澎湃新聞今天報導刊載多名歐洲問題、中歐關係研究等領域學者專家的意見，解析習訪歐期間，俄烏戰爭、中歐經貿將如何被討論。

復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波剖析，歐洲對待俄烏衝突的整體政策與中國有很大分歧，歐洲對於中俄關係的發展也充滿高度質疑；歐洲對於透過中國影響俄羅斯改變俄對烏的立場「抱有不切實際的幻想」。

簡軍波認為，習訪法國期間，推估中國可能會與法國一起為烏克蘭問題的和平解決發表相關共同立場與提出相關舉措，包括聯合提出具有建設性的關於停火與促進和平解決的共同呼籲。

中國社會科學院歐洲研究所歐洲國際關係室研究員趙晨指出，歐洲對於中國可勸說俄羅斯從烏克蘭撤軍抱有不切實際期待；對於法國來說，地緣政治威脅是首要問題，推估中法領導人將在俄烏衝突相關解決方案上進行密切溝通。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純表示，目前中歐經貿關係呈現雙面性，歐盟及其成員國發現對中「脫鉤」行不通，歐洲企業界維持對中貿易與投資的呼聲不斷；另一方面，中國輸歐新能源車、風力渦輪機等遭到指責與反補貼調查。

丁純認為，中國在新能源車、汽車電池等有明顯優勢，歐洲擔心汽車業的前景，尤其是伴隨而來的就業問題。中國、歐盟分別為世界第二大、第三大經濟體，出現貿易摩擦、產業競爭很正常，關鍵是雙方要實事求是，承認市場公平競爭結果。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建指出，中歐經貿摩擦是中國競爭力上升的必然表現，雙方有必要根據形勢變化更新合作思路、探索更可持續的合作模式；習近平訪歐有助於中歐推進合作、有效管控分歧、達成新共識。

俄羅斯 法國 習近平

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