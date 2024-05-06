洛杉磯傳統僑社捐款慈濟 協助台灣花蓮震災

「足球即是文化，因此足球必須華麗！」曾帶領阿根廷在1978年首度贏得世界盃冠軍的傳奇足球教練梅諾蒂（César Luis Menotti）於2024年5月5日去世，終年85歲。梅諾蒂的死訊由阿根廷足協公布，但未說明死因。阿根廷國家隊球員亦紛紛發文追悼，隊長梅西（Lionel Messi）寫下：「我們足球的其中一個偉大代表離開了我們」——梅諾蒂有「足球哲學家」稱號，以其對足球的熱情與敏銳著稱，是阿根廷足球最具代表性和影響力的教練之一，但他一生最大榮光的1978年世界盃，卻也緊緊伴隨著當時軍政府恐怖統治的罪惡陰影。

2024-05-06 13:41