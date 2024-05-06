洛杉磯傳統僑社捐款慈濟 協助台灣花蓮震災
洛杉磯135年歷史的華人社團「羅省中華會館」4日向美國慈濟總會捐款6500美元（約新台幣21萬元），協助0403花蓮地震災民。
花蓮東部外海4月3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。羅省中華會館主席李金生、羅省保安堂元老暨僑務委員廖美華等人，4日拜訪慈濟美國總會執行長曾慈慧。善款包括李金生代表中華會館捐出3500美元，保安堂募得2000美元，廖美華捐1000美元。
慈濟美國總會執行長曾慈慧代表接受善款，說明地震發生之後，慈濟第一時間啟動急難救助服務，目前完成第一階段援助，而針對身心受創的受災家庭，進行中長期陪伴與照護。
李金生表示，去年夏威夷毛伊島大火，中華會館同樣捐款給慈濟美國總會，響應賑災行動，主要就是信任慈濟的救援行動，能把愛心用在災民身上。
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